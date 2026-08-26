Το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης άρχισε να εκρήγνυται με σιντριβάνια λάβας - Βίντεο

Snapshot Στις 25 Αυγούστου ξεκίνησε η 54η έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στον κρατήρα Χαλεμαουάου στη Χαβάη.

Τα σιντριβάνια λάβας αρχικά ύψους 15-20 μέτρων αυξήθηκαν σε αρκετές εκατοντάδες μέτρα, με δραστηριότητα περιορισμένη εντός της καλντέρας.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι ενδέχεται να μεταφέρουν ηφαιστειακή τέφρα και αέρια νοτιοδυτικά, επηρεάζοντας οικισμούς στην κομητεία Κάου.

Υπάρχει κίνδυνος από ηφαιστειακό νέφος που ερεθίζει τις αναπνευστικές οδούς, πτώσεις βράχων, κατολισθήσεις και ρωγμές εδάφους στην περιοχή της καλντέρας.

Το επίπεδο συναγερμού είναι επιφυλακή και ο χρωματικός κώδικας αεροπορίας πορτοκαλί, με συνεχή παρακολούθηση από το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων και προτροπή για αποφυγή της επικίνδυνης ζώνης. Snapshot powered by AI

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη ξύπνησε στο νησί της Χαβάης.

Στις 10:30 π.μ. τοπική ώρα στις 25 Αυγούστου, η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ κατέγραψε την έναρξη της 54ης έκρηξης του Κιλαουέα, με επίκεντρο τον κρατήρα Χαλεμαουάου εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων.

Αρχικά, σιντριβάνια λάβας στο βόρειο άνοιγμα υψώνονταν κατά 15-20 μέτρα, αλλά σύντομα η ένταση των εκπομπών αυξήθηκε σε αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Την προηγούμενη μέρα, οι επιστήμονες είχαν ήδη παρατηρήσει σημάδια αφύπνισης: άρχισε ένα ασθενές πιτσίλισμα λιωμένου πετρώματος, ακολουθούμενο από υπερχειλίσεις από το βόρειο άνοιγμα, και μέχρι το πρωί η διαδικασία είχε εξελιχθεί σε σταθερή βρύση.

Όλη η δραστηριότητα συγκεντρώνεται εντός της καλντέρας, περιορίζοντας την άμεση απειλή για τις κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, λόγω των βορειοανατολικών ανέμων, οι εκπομπές αερίων και η ηφαιστειακή τέφρα ενδέχεται να μετακινηθούν νοτιοδυτικά. Αναμένεται μέτρια τέφρα: μεγάλα θραύσματα θα παραμείνουν κοντά στις οπές, ενώ λεπτή τέφρα και η λεγόμενη τρίχα του Πέλε θα μπορούσαν ενδεχομένως να φτάσουν στην περιοχή Παχάλα και σε άλλους οικισμούς στην κομητεία Κάου.

Εκτός από την στάχτη, ο σχηματισμός ηφαιστειακού νέφους, που ερεθίζει την αναπνευστική οδό, αποτελεί κίνδυνο. Επιπλέον, είναι πιθανές πτώσεις βράχων, κατολισθήσεις και ρωγμές εδάφους στην περιοχή της καλντέρας, ειδικά σε ασταθείς περιοχές του χείλους του κρατήρα.

Το επίπεδο ηφαιστειακής συναγερμού έχει χαρακτηριστεί ως επιφυλακή και ο χρωματικός κώδικας της αεροπορίας έχει οριστεί σε πορτοκαλί. Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης διεξάγει συνεχή παρακολούθηση. Οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους και τους τουρίστες να μένουν μακριά από την επικίνδυνη ζώνη και να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την τέφρα.