Το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης άρχισε να εκρήγνυται με σιντριβάνια λάβας - Βίντεο

Σιντριβάνια λάβας στο βόρειο άνοιγμα υψώνονταν κατά 15-20 μέτρα

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης άρχισε να εκρήγνυται με σιντριβάνια λάβας - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 25 Αυγούστου ξεκίνησε η 54η έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στον κρατήρα Χαλεμαουάου στη Χαβάη.
  • Τα σιντριβάνια λάβας αρχικά ύψους 15-20 μέτρων αυξήθηκαν σε αρκετές εκατοντάδες μέτρα, με δραστηριότητα περιορισμένη εντός της καλντέρας.
  • Οι βορειοανατολικοί άνεμοι ενδέχεται να μεταφέρουν ηφαιστειακή τέφρα και αέρια νοτιοδυτικά, επηρεάζοντας οικισμούς στην κομητεία Κάου.
  • Υπάρχει κίνδυνος από ηφαιστειακό νέφος που ερεθίζει τις αναπνευστικές οδούς, πτώσεις βράχων, κατολισθήσεις και ρωγμές εδάφους στην περιοχή της καλντέρας.
  • Το επίπεδο συναγερμού είναι επιφυλακή και ο χρωματικός κώδικας αεροπορίας πορτοκαλί, με συνεχή παρακολούθηση από το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων και προτροπή για αποφυγή της επικίνδυνης ζώνης.
Snapshot powered by AI

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον πλανήτη ξύπνησε στο νησί της Χαβάης.

Στις 10:30 π.μ. τοπική ώρα στις 25 Αυγούστου, η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ κατέγραψε την έναρξη της 54ης έκρηξης του Κιλαουέα, με επίκεντρο τον κρατήρα Χαλεμαουάου εντός του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων.

Αρχικά, σιντριβάνια λάβας στο βόρειο άνοιγμα υψώνονταν κατά 15-20 μέτρα, αλλά σύντομα η ένταση των εκπομπών αυξήθηκε σε αρκετές εκατοντάδες μέτρα. Την προηγούμενη μέρα, οι επιστήμονες είχαν ήδη παρατηρήσει σημάδια αφύπνισης: άρχισε ένα ασθενές πιτσίλισμα λιωμένου πετρώματος, ακολουθούμενο από υπερχειλίσεις από το βόρειο άνοιγμα, και μέχρι το πρωί η διαδικασία είχε εξελιχθεί σε σταθερή βρύση.

Όλη η δραστηριότητα συγκεντρώνεται εντός της καλντέρας, περιορίζοντας την άμεση απειλή για τις κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, λόγω των βορειοανατολικών ανέμων, οι εκπομπές αερίων και η ηφαιστειακή τέφρα ενδέχεται να μετακινηθούν νοτιοδυτικά. Αναμένεται μέτρια τέφρα: μεγάλα θραύσματα θα παραμείνουν κοντά στις οπές, ενώ λεπτή τέφρα και η λεγόμενη τρίχα του Πέλε θα μπορούσαν ενδεχομένως να φτάσουν στην περιοχή Παχάλα και σε άλλους οικισμούς στην κομητεία Κάου.

Εκτός από την στάχτη, ο σχηματισμός ηφαιστειακού νέφους, που ερεθίζει την αναπνευστική οδό, αποτελεί κίνδυνο. Επιπλέον, είναι πιθανές πτώσεις βράχων, κατολισθήσεις και ρωγμές εδάφους στην περιοχή της καλντέρας, ειδικά σε ασταθείς περιοχές του χείλους του κρατήρα.

Το επίπεδο ηφαιστειακής συναγερμού έχει χαρακτηριστεί ως επιφυλακή και ο χρωματικός κώδικας της αεροπορίας έχει οριστεί σε πορτοκαλί. Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης διεξάγει συνεχή παρακολούθηση. Οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους και τους τουρίστες να μένουν μακριά από την επικίνδυνη ζώνη και να είναι ενήμεροι για τους κινδύνους που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την τέφρα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Κυριακή - Αντικυκλωνική έξαρση και ισχυροί άνεμοι

22:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαρός έβαλε φωτιά μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών - Διώκεται πλέον και για εμπρησμό

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υπέβαλε στο Κογκρέσο μυστική συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικοι και ένας 19χρονος για ληστείες στο κέντρο

22:13LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Αφιερώνει το «Δε ξέρω πόσο σ’ αγαπώ» στον Βασίλη Μπισμπίκη

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης άρχισε να εκρήγνυται με σιντριβάνια λάβας - Βίντεο

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Πρώτη Σερρών

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Η Περιφέρεια Αττικής θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη ψεκασμούς με τουρμπίνες

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Εργαζόμενος σε fastfood πυροβόλησε συνάδελφό του πριν πέσει νεκρός από πυρά

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Μπάρι: Συνελήφθη Γάλλος που μετέφερε αντιαρματικούς πυραύλους Akeron από την Πάτρα

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Μουσθένη Παγγαίου

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν το «πριν» και το «μετά» της φονικής πλημμύρας

21:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας 3-0: Επιθετική η Ένωση από το πρώτο λεπτό στην κατάμεστη Φιλαδέλφεια

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Τάιγκερ Γουντς: Αγνώριστος στη νέα του εμφάνιση – Η εικόνα που προκάλεσε ανησυχία

21:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 42χρονης Τουρκάλας - Εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία της Interpol

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε 14χρονο που έπεσε από μεγάλο ύψος στην παραλία Νιφορεϊκα Αχαΐας

21:03ΚΟΣΜΟΣ

«Το 2071 θα κατακτήσουμε τον κόσμο - Η ιστορία ξαναγράφεται»: Τουρκικός παροξυσμός σε εκδήλωση για το Ματζικέρτ, σενάρια πολέμου κι από το υπουργείο Άμυνας

21:01ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού από τις 4 Σεπτεμβρίου - Τέλος ο καύσωνας - Τι αναφέρουν GFS & ECMWF

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Αγνοείται άνδρας 31 ετών από το Ρέθυμνο

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς κοντέινερ στον κόσμο παγώνει τα δρομολόγια στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επίθεση drone σε πλοίο της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:01ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού από τις 4 Σεπτεμβρίου - Τέλος ο καύσωνας - Τι αναφέρουν GFS & ECMWF

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτες ζωγραφίζουν τα σπίτια τους για να τα προστατεύσουν από τους βανδαλισμούς

15:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECMWF για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την Ελλάδα

18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάνω από 41℃ σήμερα η θερμοκρασία σε Καρδίτσα, Σπάρτη, Γύθειο – Οι 8 περιοχές που «έβρασαν»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα από θερινή σε χειμερινή

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ: 157 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι - Εικόνες και βίντεο μετά το σεισμό που προκάλεσε υπερχείληση ποταμού και πλημμύρες

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Έλληνας του Νεπάλ στο Newsbomb: «Έσπασε ένα φράγμα, σαν παγόβουνο, πίσω από το οποίο υπήρχε παγετώνας»

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτες Bergamini - Τι αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό με τα δύο ιταλικά «θηρία» των 6.700 τόνων

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Τουλάχιστον 22 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες από χιονοστιβάδα

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Αλλαγή πορείας για το «Κύδων Παλάς» για την αποβίβαση 4χρονου λόγω επιληπτικής κρίσης

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Μουσθένη Παγγαίου

21:03ΚΟΣΜΟΣ

«Το 2071 θα κατακτήσουμε τον κόσμο - Η ιστορία ξαναγράφεται»: Τουρκικός παροξυσμός σε εκδήλωση για το Ματζικέρτ, σενάρια πολέμου κι από το υπουργείο Άμυνας

20:28ΕΛΛΑΔΑ

«Είχαν χωρίσει, η 43χρονη πήγε στη Θάσο για σεζόν, επέστρεψε για τα γενέθλια της κόρης της και δολοφονήθηκε», λέει κάτοικος του χωριού στο Newsbomb για τη δολοφονία της γυναίκας στη Ροδόπη

16:00WHAT THE FACT

Το παιδί που έγινε μητέρα στα 5: Η ιστορία της Λίνα Μεδίνα και ο πατέρας που παραμένει μυστήριο

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Πρέσβης Ισραήλ: «Η διπλωματία μπορεί να ξεκινά με το σπάσιμο πιάτων σε μια ελληνική ταβέρνα»

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μπορεί σήμερα να έχουμε 30άρια είναι όμως σαν 40άρια» - Επιστρέφουν οι ισχυροί άνεμοι

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για πρώην διεθνή άσο της Premier League: Αγνοείται εδώ και μία εβδομάδα – «Περνά πολύ χρόνο στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας του

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ιόνιο: Η αλλαγή σκάφους που εξετάζεται στην εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία

18:29ΚΟΣΜΟΣ

«Κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο» – Ο πρώτος υποβοηθούμενος θάνατος από το δημόσιο σύστημα υγείας στη Λομβαρδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ