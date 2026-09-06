Ινδονησία: Ανέστειλε την λειτουργία του αεροδρόμιο λόγω ηφαιστειακής τέφρας

Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα εξερράγη αργά την Παρασκευή και εξακολουθεί να διανύει φάση έντονης δραστηριότητας

Newsroom

Ινδονησία: Ανέστειλε την λειτουργία του αεροδρόμιο λόγω ηφαιστειακής τέφρας
ΚΟΣΜΟΣ
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Tο διεθνές αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα στην Τζακάρτα της Ινδονησίας ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων έως τις 9:30 το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα, 05:30 στην Ελλάδα) λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από το Άνακ Κρακατόα.

Πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση κατά τέσσερις ώρες του μέτρου που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα και είχε επηρεάσει 33 πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πτήσεων εξωτερικού, όπως ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας.

Το ηφαίστειο Άνακ Κρακατόα εξερράγη αργά την Παρασκευή και εξακολουθεί να διανύει φάση έντονης δραστηριότητας. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν πως στην παρούσα φάση δεν υφίσταται απειλή για τσουνάμι.

Το Άνακ Κρακατόα, που σημαίνει στην ινδονησιακή γλώσσα «Παιδί του Κρακατόα», αναδύθηκε από τη θάλασσα το 1927 στην καλντέρα του Κρακατόα, του ηφαιστειακού νησιού που καταστράφηκε από την ιστορική έκρηξη του 1883.

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