Ξεβράστηκε νεκρό «ψάρι της Αποκάλυψης» σε παραλία της Ινδονησίας και οι θρύλοι... ξύπνησαν

Ο μύθος υποστηρίζει ότι η εκβράση ενός τέτοιου ψαριού στην ακτή μπορεί να προμηνύει ένα θανατηφόρο σεισμό, τσουνάμι ή άλλη καταστροφή

Μάνος Χατζηγιάννης

Ξεβράστηκε νεκρό «ψάρι της Αποκάλυψης» σε παραλία της Ινδονησίας και οι θρύλοι... ξύπνησαν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα νεκρό «ψάρι της Αποκάλυψης» μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων ξεβράστηκε στην παραλία Pink Beach στην Ινδονησία, προκαλώντας ανησυχία στους ντόπιους.
  • Σύμφωνα με ιαπωνική λαϊκή παράδοση, η εκβράση τέτοιων ψαριών θεωρείται προμήνυμα σεισμού, τσουνάμι ή άλλης καταστροφής, αλλά δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να το υποστηρίζουν.
  • Το πλάσμα βρέθηκε από έναν ξένο επισκέπτη και μεταφέρθηκε μακριά από την παραλία από ντόπιους, ενώ οι κάτοικοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους παρά τις φήμες.
  • Ο μύθος χρονολογείται από τον 17ο αιώνα στην Ιαπωνία και έχει συνδεθεί με γεγονότα όπως ο σεισμός και τσουνάμι του 2011 στην περιοχή Τόχοκου.
  • Θαλάσσιες αρχές απορρίπτουν τον προληπτικό χαρακτήρα του ψαριού, αλλά ορισμένοι ερευνητές προτείνουν περαιτέρω μελέτη των περιβαλλοντικών συνθηκών γύρω από την εμφάνισή του.
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Ένα απειλητικό «ψάρι της Αποκάλυψης» μήκους περίπου τεσσάρων μέτρων ξεβράστηκε νεκρό, ενώ ένας τρομακτικός μύθος προειδοποιεί ότι μπορεί να ακολουθήσει καταστροφή.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ένα γιγαντιαίο πλάσμα των βαθιών υδάτων, το οποίο περιβάλλεται από λαϊκές παραδόσεις σχετικά με την Αποκάλυψη, ξεβράστηκε νεκρό σε μια παραλία της Ινδονησίας την Τρίτη. Το ψάρι ανακαλύφθηκε στην παραλία Pink Beach, κατά μήκος της νοτιοανατολικής ακτής του νησιού Κομόδο, γύρω στις 7:30 π.μ. την Τρίτη.

Οι λουόμενοι σήκωσαν το νεκρό ψάρι από την άμμο και το μετέφεραν προς την ενδοχώρα, προκαλώντας αναταραχή στους ντόπιους.

Στην ιαπωνική λαϊκή παράδοση, τα ψάρια αυτά είναι γνωστά ως «ψάρια της Αποκάλυψης» και πιστεύεται ότι είναι αγγελιοφόροι από το παλάτι του θεού της θάλασσας.

Ο μύθος υποστηρίζει ότι η εκβράση ενός τέτοιου ψαριού στην ακτή μπορεί να προμηνύει ένα θανατηφόρο σεισμό, τσουνάμι ή άλλη καταστροφή. Ο Σαχλάν, επικεφαλής του οικισμού Τελόνε στο χωριό Σεκάρο, δήλωσε στο τοπικό μέσο ενημέρωσης detikBali ότι το πλάσμα προκάλεσε ανησυχία στους λουόμενους λόγω της σύνδεσής του με φυσικές καταστροφές.

Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να συνδέουν το ψάρι με φυσικές καταστροφές, και οι θαλάσσιες αρχές απέρριψαν το προμήνυμα ως μύθο. Ωστόσο, ορισμένοι ερευνητές έχουν υποδείξει ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που περιβάλλουν την εμφάνισή του δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση.

Ο Σαχλάν δήλωσε στο detikBali ότι μια ομάδα παιδιών και ένας ενήλικας άνδρας μετέφεραν το ψάρι μακριά από την παραλία την Τρίτη.

«Ανακαλύφθηκε σήμερα το πρωί. Δεν το βρήκε κάποιος από τους κατοίκους μας, αλλά ένας ξένος που έκανε κάμπινγκ από χθες το βράδυ, ένας επισκέπτης», εξήγησε ο Σαχλάν.

Πυροδότησε φήμες

Η εμφάνιση του ψαριού πυροδότησε γρήγορα δυσοίωνες φήμες στο διαδίκτυο ότι αποτελούσε προειδοποίηση για επικείμενη φυσική καταστροφή ή άλλη συμφορά. Ωστόσο, ο Sahlan επέμεινε ότι οι κάτοικοι κατά μήκος της ακτής παρέμειναν ψύχραιμοι παρά την αναταραχή.

«Παρόλο που το θέμα έχει γίνει viral και λέγονται τα πάντα, με τη θέληση του Θεού, κανένας από τους κατοίκους μας δεν πανικοβάλλεται. Η κατάσταση εδώ είναι ήρεμη», πρόσθεσε ο Sahlan.

Ο μύθος του ψαριού της Αποκάλυψης

Ο μύθος του ψαριού χρονολογείται τουλάχιστον από τον 17ο αιώνα στην Ιαπωνία, με τις σπάνιες εμφανίσεις του να ερμηνεύονται ως προειδοποιήσεις από μυθικές θεότητες.

Ένα παράδειγμα, στη σύγχρονη εποχή, αναφέρεται στην εμφάνιση σχεδόν δύο δωδεκάδων ψαριών της Αποκάλυψης που ξεβράστηκαν στην ακτή λίγους μήνες πριν από τον τεράστιο σεισμό μεγέθους 9,1 κοντά στην περιοχή Τόχοκου της Ιαπωνίας το 2011. Ο ιστορικός σεισμός προκάλεσε ένα τεράστιο τσουνάμι που σκότωσε σχεδόν 20.000 ανθρώπους.

Άλλα περιστατικά περιλαμβάνουν θεάσεις ψαριών πριν από έναν σεισμό το 2017 στις Φιλιππίνες και μικρότερα περιστατικά στην Τασμανία και στην Καλιφόνρια τα τελευταία χρόνια.

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