Σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου

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Σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου.

  • 1833 - Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμήδι από τη Βαυαρική Ανιβασιλεία, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
  • 1999 - Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών Ρίχτερ με επίκεντρο την Πάρνηθα πλήττει την Αθήνα, με απολογισμό 143 νεκρούς, 700 τραυματίες και χιλιάδες άστεγους.
  • 2003 - Πεθαίνει η ηθοποιός Αρτέμης Μάτσας. Έγινε γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο.
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