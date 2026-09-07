Σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου.
- 1833 - Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμήδι από τη Βαυαρική Ανιβασιλεία, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.
- 1999 - Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών Ρίχτερ με επίκεντρο την Πάρνηθα πλήττει την Αθήνα, με απολογισμό 143 νεκρούς, 700 τραυματίες και χιλιάδες άστεγους.
- 2003 - Πεθαίνει η ηθοποιός Αρτέμης Μάτσας. Έγινε γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
04:50 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου
23:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πώς να εντάξετε το διαβατήριό σας στο Gov.gr Wallet
22:45 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κληρώση της Τρίτης (8/9)
20:31 ∙ LIFESTYLE