ΔΥΠΑ: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) – Δείτε τις 46 ειδικότητες

Snapshot Ανοιχτές είναι οι αιτήσεις για τις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ για το έτος κατάρτισης 2026-2027, με 46 ειδικότητες διαθέσιμες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας, με υποβολή αιτήσεων έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr.

Οι σπουδές διαρκούν πέντε εξάμηνα και περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση 1.200 ωρών και ένα εξάμηνο αμειβόμενης πρακτικής άσκησης 960 ωρών.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τις εξετάσεις πιστοποίησης, οι απόφοιτοι λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5 σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως τρεις ειδικότητες κατά σειρά προτίμησης από δύο διαφορετικές ΣΑΕΚ. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή σπουδαστών στις 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της ΔΥΠΑ, για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027, σε 46 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), με τη χρήση κωδικών TAXISNet, έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-saek-tis-dypa

Η διαδρομή πλοήγησης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τον τίτλο σπουδών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής επιλέγοντας έως τρεις (3) ειδικότητες κατάρτισης, κατά σειρά προτίμησης, από το σύνολο των σαράντα έξι (46) προσφερόμενων ειδικοτήτων των ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ, σε έως δύο (2) Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι 30 ΣΑΕΚ της ΔΥΠΑ παρέχουν σύγχρονη και ποιοτική αρχική επαγγελματική κατάρτιση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της οικονομίας. Μέσω της συνδυασμένης παροχής θεωρητικής, εργαστηριακής και πρακτικής εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και πιστοποιημένα προσόντα, ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες απασχόλησης και επαγγελματικής τους εξέλιξης.

Η φοίτηση έχει συνολική διάρκεια πέντε (5) εξαμήνων και περιλαμβάνει τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, καθώς και ένα (1) εξάμηνο αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις προβλεπόμενες εξετάσεις πιστοποίησης, οι απόφοιτοι αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες του έτους κατάρτισης 2026-2027 είναι οι εξής: