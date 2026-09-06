Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κληρώση της Τρίτης (8/9)
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε το Τζόκερ το βράδυ της Κυρακής
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- Στην κλήρωση του Τζόκερ την Κυριακή 6/9 σημειώθηκε Mega τζακ ποτ με έπαθλο τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
- Ένας τυχερός στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100.000 ευρώ στην ίδια κλήρωση.
- Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης της Κυριακής ήταν 4, 11, 23, 28, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 14.
- Στην κλήρωση της Τρίτης 8/9 το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.100.000 ευρώ.
Mega τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3115) το βράδυ της Κυριακής (6/9) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ.
Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (6/9): 4, 11, 23, 28, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 14.
Στην κλήρωση της Τρίτης (8/9) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.100.000 ευρώ.
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