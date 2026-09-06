Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κληρώση της Τρίτης (8/9)

Snapshot Στην κλήρωση του Τζόκερ την Κυριακή 6/9 σημειώθηκε Mega τζακ ποτ με έπαθλο τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Ένας τυχερός στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100.000 ευρώ στην ίδια κλήρωση.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης της Κυριακής ήταν 4, 11, 23, 28, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 14.

Στην κλήρωση της Τρίτης 8/9 το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.100.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Mega τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3115) το βράδυ της Κυριακής (6/9) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 6.700.000 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (6/9): 4, 11, 23, 28, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 14.

Στην κλήρωση της Τρίτης (8/9) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.100.000 ευρώ.