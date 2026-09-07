Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (7/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|7/9/2026 6:30:00 πμ
|7/9/2026 2:30:00 μμ
|ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
|ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΗΓΑΣΟΥ - ΚΡΟΝΟΥ - ΠΙΝΔΑΡΟΥ
|335
|Συντήρηση
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 11:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΔΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΘΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΠΗΣ έως κάθετο: ΣΠΑΡΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΠΗΣ απο κάθετο: ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|846
|Κατασκευές
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ έως κάθετο: ΛΙΜΠΟΝΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΣΚΟΥΖΕ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|983
|Λειτουργία
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΜΗΔΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΜΗΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ ΝΟ17 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΜΗΔΕΙΑΣ ΝΟ19 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1097
|Κατασκευές
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 12:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ έως κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1098
|Κατασκευές
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΙΣΤΟΜΟΥ απο κάθετο: ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΒΑΚΤΗΡΙΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|984
|Λειτουργία
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΠΡΟΥΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|982
|Λειτουργία
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|986
|Λειτουργία
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 1:30:00 μμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ απο : ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ 43 έως κάθετο: ΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ
|1048
|Κατασκευές
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 2:00:00 μμ
|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΠΛΑΤΑΙΩΝ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΛΕΩ απο κάθετο: ΥΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΟΡΓΟΥ απο κάθετο: ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΥΔΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΔΡΑΣ απο κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΜΟΡΓΟΥ έως κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 2:00:00 μμ
|ΚΗΦΙΣΙΑΣ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΙ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
|553
|Κατασκευές
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 2:00:00 μμ
|ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΣΑΑΚ ΤΑΣΟΥ, ΔΑΙΔΑΛΟΥ, ΑΙΓΛΗΣ, ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, ΕΦΕΣΟΥ, ΔΩΔΩΝΗΣ, ΠΛ.ΓΟΥΝΑΡΗ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΖΑΓΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ, ΝΙΚΗΣ, ΠΗΓΑΣΟΥ, ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ, ΔΙΟΦΑΝΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|554
|Κατασκευές
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 2:00:00 μμ
|ΠΑΙΑΝΙΑΣ
|ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ - ΟΔΟΙ:ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΠΕΥΚΩΝ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΔΑΥΛΕΙΑΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΥΤΥΧΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ, ΜΑΝΗΣ, ΣΟΛΩΜΟΥ, ΣΠΕΤΣΩΝ
|1731
|Λειτουργία
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 3:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
|1730
|Λειτουργία
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ, ΕΛΑΤΗΣ, ΚΡΑΣΣΑ, ΠΕΥΚΩΝ
|521
|Λειτουργία
|7/9/2026 8:00:00 πμ
|7/9/2026 5:30:00 μμ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΡΟΥΔΟΥ, ΔΗΜ.ΛΙΑΚΟΥ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΘΡΙΑΣΙΟΥ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ
|1978
|Συντήρηση
|/9/2026 10:00:00 πμ
|7/9/2026 3:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά οδός:ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΝΟ19 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΝΟ3 από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ
|847
|Λειτουργία
|7/9/2026 12:00:00 μμ
|7/9/2026 3:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΘΕΛΞΙΝΟΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΛΞΙΝΟΗΣ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
|1015
|Κατασκευές
|7/9/2026 1:00:00 μμ
|7/9/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
|985
|Λειτουργία
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