Βασίλης Τσελφές: Το τελευταίο αντίο στον ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ - «Αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα»

Οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι και φοιτητές αποχαιρέτησαν τον καθηγητή που αφιέρωσε τη ζωή του στην εκπαίδευση στη Ριστώνα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Βασίλης Τσελφές: Το τελευταίο αντίο στον ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ - «Αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Βασίλης Τσελφές, ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, απεβίωσε και η τελετή αποχαιρετισμού του πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.
  • Η πορεία του περιλάμβανε σημαντικές ακαδημαϊκές θέσεις, όπως καθηγητής Φυσικής και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ.
  • Υπηρέτησε ως Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΕΑΠΗ και συνέβαλε ουσιαστικά στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέχρι την αφυπηρέτησή του το 2017.
  • Το ΕΚΠΑ και η κοινότητά του τον αναγνωρίζουν για το ήθος, την ακεραιότητα, την αφοσίωση στην εκπαίδευση και την προοδευτική του προσέγγιση.
  • Η συμβολή του αφήνει «ισχυρό αποτύπωμα» στο Τμήμα και στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, με τη μνήμη του να παραμένει ζωντανή σε συναδέλφους και φοιτητές.
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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η τελετή αποχαιρετισμού του ομότιμου καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλη Τσελφέ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι, μαθητές και φοιτητές του συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα τελετών του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών Ριτσώνας, προκειμένου να πουν το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον χώρο της εκπαίδευσης και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της σεμνής τελετής προβλήθηκε στην οθόνη της αίθουσας βίντεο με φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του Βασίλη Τσελφέ, ενώ εκφωνήθηκαν επικήδειοι λόγοι.

Όσοι τον γνώρισαν μίλησαν με συγκίνηση για το ήθος, τον ανιδιοτελή χαρακτήρα, την ανθρωπιά και την ακεραιότητά του, αλλά και για τη διάθεσή του να προσφέρει στους ανθρώπους και στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Η πορεία του στην εκπαίδευση

Ο Βασίλης Τσελφές γεννήθηκε το 1951 στην Τρίπολη Αρκαδίας. Το 1969 εισήχθη στο Τμήμα Φυσικής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΕΚΠΑ, από όπου αποφοίτησε το 1974. Το 1975 έλαβε υποτροφία από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ενώ την περίοδο 1975-1976 φοίτησε στη Σχολή Ανωτέρων Φυσικών Σπουδών του τότε Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος».

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Από το 1976 έως το 1980 εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο «Εργαστήριο Καταστροφών από Ακτινοβολίες - Φυσικής Μετάλλων και Ημιαγωγών», την οποία υποστήριξε το 1982 στο ΕΚΠΑ. Από το 1974 έως το 1984 εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ το 1989 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο τη «Φυσική, με έμφαση στην Ιστορία των Φυσικών Επιστημών».

Το 2001 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ και το 2008 Καθηγητής, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών». Από τη θέση αυτή υπηρέτησε έως την αφυπηρέτησή του, τον Απρίλιο του 2017. Παράλληλα, διετέλεσε Πρόεδρος του ΤΕΑΠΗ κατά τις περιόδους 2011-2013 και 2015-2017, ενώ από το 2009 έως το 2011 υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Πρόεδρος με καθήκοντα Προέδρου.

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«Αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα»

Σε ανακοίνωσή τους, η Σχολή Επιστημών της Αγωγής και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλειά του και τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του. Όπως σημείωσαν, η πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στο Τμήμα και στη Σχολή, η αφοσίωσή του στο δημόσιο Πανεπιστήμιο και στην εκπαίδευση, η δοτικότητά του και το προοδευτικό του πνεύμα, καθώς και ο άμεσος και συνεργατικός τρόπος με τον οποίο υπηρέτησε την πανεπιστημιακή κοινότητα, «αφήνουν ένα ισχυρό αποτύπωμα».

Ο Βασίλης Τσελφές χαρακτηρίστηκε από το ΕΚΠΑ ως μία ξεχωριστή παρουσία στη ζωή του ΤΕΑΠΗ, με την επιστημονική και ακαδημαϊκή του προσφορά, αλλά και τη σχέση που ανέπτυξε με τους ανθρώπους του Τμήματος, να παραμένουν ζωντανές στη μνήμη συναδέλφων, φοιτητών και φοιτητριών του.

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