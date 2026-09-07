Κρήτη: Πού οφείλεται η βλάβη και η μεγάλη διακοπή ρεύματος - Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα

Snapshot Η βλάβη στη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας – Δαμάστας προκάλεσε τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στην Κρήτη.

Ενεργοποιήθηκε η εφεδρεία του ηλεκτρικού συστήματος με σταθμούς σε Αθερινόλακκο, Λινοπεράματα και Χανιά για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και η μικρή διασύνδεση μέσω Χανίων, βοήθησαν να αποφευχθεί γενικό μπλακ άουτ στο νησί.

Η ηλεκτροδότηση στην Κρήτη αποκαταστάθηκε πλήρως σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.

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Πρόβλημα στη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Αθήνας – Δαμάστας, από την πλευρά του ηπειρωτικού συστήματος, προκάλεσε τιςεκτεταμένες διακοπές ρεύματος που καταγράφηκαν στην Κρήτη.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, Γιώργος Αρκουλάκης, σε δηλώσεις του στο cretalive.gr, συνεργεία βρίσκονται ήδη επί ποδός, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος της βλάβης και να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης

«Παρουσιάστηκε πρόβλημα στη μεγάλη διασύνδεση Αθήνα – Δαμάστα, από την πλευρά του ηπειρωτικού τμήματος. Αυτή τη στιγμή συνεργεία προσπαθούν να εκτιμήσουν το μέγεθος της βλάβης, προκειμένου να την αποκαταστήσουν», τόνισε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενεργοποιήθηκε η εφεδρεία του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, με τους σταθμούς παραγωγής σε Αθερινόλακκο, Λινοπεράματα και Χανιά να τίθενται σε λειτουργία, ώστε το νησί να ηλεκτροδοτείται μέσω του παλαιού συστήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Αρκουλάκη, παρά το γεγονός ότι διακοπές σημειώθηκαν σε ολόκληρη την Κρήτη, δεν υπήρξε γενικό μπλακ άουτ. Καθοριστικό ρόλο στο να παραμείνει όρθιο το σύστημα έπαιξαν τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά και η μικρή ηλεκτρική διασύνδεση μέσω Χανίων.

«Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο 100% του νησιού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων.

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