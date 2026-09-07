Κρήτη: Γενικό μπλακ άουτ στο Ηράκλειο – Χωρίς ρεύμα και τα Χανιά

Snapshot Μεγάλο μέρος του νομού Ηρακλείου, συμπεριλαμβανομένου του κέντρου της πόλης, έμεινε χωρίς ρεύμα λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας 7/9.

Η διακοπή ηλεκτροδότησης επεκτάθηκε σε περιοχές όπως Μασταμπάς, Ατσαλένια, Καμίνια, Γούρνες, Δήμο Χερσονήσου και Μεσαρά.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πόλη των Χανίων επίσης έμεινε χωρίς ρεύμα.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε δέκα κλήσεις για εγκλωβισμούς σε ασανσέρ και παρενέβη σε τρεις περιπτώσεις, απελευθερώνοντας όλους με ασφάλεια.

Η σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε τις τελευταίες ώρες, ενώ η αιτία της διακοπής παραμένει άγνωστη. Snapshot powered by AI

Χωρίς ρεύμα έμεινε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (7/9) μεγάλο μέρος του νομού Ηρακλείου, με την ηλεκτροδότηση να έχει διακοπεί ακόμη και στο κέντρο της πόλης, αφήνοντας χωρίς ρεύμα σπίτια, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει επίσης Μασταμπάς, Ατσαλένια και Καμίνια.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, χωρίς ρεύμα έμεινα και περιοχές εκτός πόλης και συγκεκριμένα, οι Γούρνες και περιοχές του Δήμου Χερσονήσου, όπως Επισκοπή, Ανώπολη και Ελιά ενώ προβλήματα εντοπίστηκαν και στη Μεσαρά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, χωρίς ρεύμα έμεινε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και η πόλη των Χανίων.

Η έκταση της διακοπής έχει προκαλέσει αναστάτωση σε κατοίκους και επαγγελματίες, ενώ κανείς δε γνωρίζει τι προκάλεσε το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τελευταία λεπτά ξεκίνησε η σταδιακή αποκατάσταση του προβλήματος.

Εγκλωβισμοί πολιτών σε ασανσέρ

Το γενικό μπλακ άουτ στο Ηράκλειο προκάλεσε προβλήματα και εγκλωβισμούς πολιτών σε ασανσέρ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε συνολικά δέκα κλήσεις για εγκλωβισμούς, ενώ χρειάστηκε να επέμβει σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις, σε κεντρικά σημεία του Ηρακλείου. Τα περιστατικά σημειώθηκαν τόσο σε πολυκατοικίες όσο και σε δημόσια κτίρια.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον ασφαλή απεγκλωβισμό των πολιτών, με όλες τις περιπτώσεις να έχουν αίσια κατάληξη και τους εγκλωβισμένους να είναι καλά στην υγεία τους.

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