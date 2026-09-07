Αυτός είναι ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών που κατηγορείται ότι εξέδιδε τις δύο 16χρονες

Snapshot Συνελήφθη 33χρονος γνωστός από τον χώρο των ερωτικών ταινιών για την εκμετάλλευση δύο 16χρονων κοριτσιών.

Του αποδίδονται αδικήματα όπως εμπορία ανηλίκων, αρπαγή, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία και παράβαση νόμων για εξαρτησιογόνες ουσίες.

Φέρεται να στρατολογούσε τα ανήλικα κορίτσια από τον Ιούνιο και να οργάνωνε συναντήσεις με πελάτες μέσω ηλεκτρονικών αγγελιών με φωτογραφίες τους.

Κατά τη σύλληψη αντιστάθηκε στους αστυνομικούς και βρέθηκαν στην κατοχή του ψηφιακά πειστήρια και 45 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Ο 33χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για τη συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση για την οποία συνελήφθη στην Ηλιούπολη ένας 33χρονος, γνωστός από τη δραστηριότητά του ως influencer και από συμμετοχές σε παραγωγές ερωτικού περιεχομένου.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, έπειτα από έρευνα και σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο 33χρονος φέρεται να είχε προσεγγίσει και στρατολογήσει δύο κορίτσια ηλικίας 16 ετών, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Ιούνιο.

Οι ηλεκτρονικές αγγελίες και τα ραντεβού

Κατά την αστυνομική έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με τις Αρχές, ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε ιστοσελίδες ερωτικού περιεχομένου προκειμένου να αναρτά αγγελίες και να έρχεται σε επαφή με υποψήφιους πελάτες.

Στις συγκεκριμένες αγγελίες φέρεται να χρησιμοποιούνταν φωτογραφίες των δύο ανήλικων κοριτσιών, ενώ ως στοιχείο επικοινωνίας εμφανιζόταν τηλεφωνικός αριθμός που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ανήκε στον 33χρονο. Με αυτόν τον τρόπο, φέρεται να είχε αναλάβει ο ίδιος την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους και τον προγραμματισμό των συναντήσεων.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το σύνολο των ψηφιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η έκταση της υπόθεσης και ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να οργανώνονταν οι επαφές.

Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη

Κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή του, ο 33χρονος, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, προέβαλε σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω εξέτασης, καθώς και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 45 γραμμαρίων.

Βαρύ το κατηγορητήριο

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει σειρά ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων. Μεταξύ άλλων, ο 33χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περιλαμβάνονται κατηγορίες για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό το κέρδος και τη χρησιμοποίησή του σε ανήθικες ασχολίες, καθώς και για πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη η μαστροπεία κατά συρροή, η βία κατά υπαλλήλων και η παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ποιος είναι ο 33χρονος

Ο 33χρονος είχε παρουσία στον χώρο των social media και του διαδικτυακού περιεχομένου, έχοντας αποκτήσει αναγνωρισιμότητα ως influencer και από τη συμμετοχή του σε ερωτικές παραγωγές.

Η δημόσια εικόνα που είχε δημιουργήσει στο διαδίκτυο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών, καθώς εξετάζεται εάν και σε ποιο βαθμό οι διαδικτυακές του δραστηριότητες συνδέονται με την υπόθεση για την οποία συνελήφθη.

Σε κάθε περίπτωση, οι κατηγορίες που του αποδίδονται αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και ο ίδιος τεκμαίρεται αθώος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Μετά τη σύλληψή του, ο 33χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

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