Σπύρος Χρυσικόπουλος: Η στιγμή που ο Έλληνας υπερκολυμβητής βγαίνει από τη θάλασσα – Βίντεο

Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγραψε ιστορία, ολοκληρώνοντας μία από τις δυσκολότερες προσπάθειες στην κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων.

Ο 43άχρονος Έλληνας υπερκολυμβητής κατάφερε να διασχίσει κολυμπώντας τη θαλάσσια απόσταση από την Ελλάδα έως την Ιταλία, χωρίς να χρησιμοποιήσει στολή και χωρίς να αγγίξει κανένα σημείο στήριξης.

Η προσπάθεια ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τους Οθωνούς, το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας. Προορισμός του ήταν η Santa Maria di Leuca, στην Απουλία της Ιταλίας, με τον Χρυσικόπουλο να βρίσκεται αντιμέτωπος με τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της ανοιχτής θάλασσας.

Ύστερα από 31 ώρες και 50 λεπτά αδιάκοπης κολύμβησης, ο Χρυσικόπουλος έφτασε τελικά στην ιταλική ακτή, έχοντας διανύσει συνολικά 91,4 χιλιόμετρα.

Η στιγμή που βγαίνει από τη θάλασσα, είναι συγκλονιστική. Μία υπεύθυνη που βρίσκεται στην ακτή, τον υποδέχεται κρατώντας μία κόρνα και χειροκροτώντας, ενώ, γύρω της επικρατούν στιγμές ενθουσιασμού για την ολοκλήρωση του ιστορικού εγχειρήματος.

https://www.instagram.com/reel/Dc-9BC2DgIW/

Ο 43άχρονος Έλληνας έγινε ο πρώτος άνθρωπος που διέσχισε κολυμπώντας το θαλάσσιο πέρασμα που χωρίζει τις δύο χώρες, κατακτώντας επάξια μία θέση στην ιστορία και στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

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