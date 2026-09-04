Έγραψε ιστορία ο Σπύρος Χρυσικόπουλος: Κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία σε 31 ώρες και 50 λεπτά

Snapshot Ο Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία, διανύοντας 91,4 χιλιόμετρα σε 31 ώρες και 50 λεπτά.

Η διαδρομή ξεκίνησε από τους Οθωνούς και ολοκληρώθηκε στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, αντιμετωπίζοντας δύσκολες συνθήκες ανοιχτής θάλασσας και ισχυρά ρεύματα.

Η επιτυχία ήρθε μετά από αποτυχημένη απόπειρα το 2024, όταν ο Χρυσικόπουλος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω μεδουσών και κακών καιρικών συνθηκών.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαδρομής συνιστά ένα πρωτοφανές επίτευγμα στην κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων. Snapshot powered by AI

Ένα ιστορικό επίτευγμα σημείωσε ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να διασχίσει κολυμπώντας τη θαλάσσια απόσταση από την Ελλάδα έως την Ιταλία.

Ο 43χρονος υπεραθλητής ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τους Οθωνούς, το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας στα Διαπόντια Νησιά, και έφτασε την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα, στο νοτιότερο άκρο της ιταλικής χερσονήσου του Σαλέντο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν από την Ομοσπονδία Μαραθώνιων Κολυμβητών, η συνολική απόσταση που διένυσε ανήλθε σε 91,4 χιλιόμετρα, με τον Χρυσικόπουλο να παραμένει στο νερό για 31 ώρες και 50 λεπτά.

Η αποστολή ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς ο κολυμβητής χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τις συνθήκες της ανοιχτής θάλασσας, αλλά και ένα πέρασμα που χαρακτηρίζεται δύσκολο λόγω των ισχυρών ρευμάτων και των συχνών μεταβολών του καιρού.

Λίγο πριν από την έναρξη της προσπάθειας, ο Χρυσικόπουλος είχε μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες από την προετοιμασία του πάνω στο σκάφος.

Η επιτυχία αυτή ήρθε μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα, δύο χρόνια νωρίτερα. Το καλοκαίρι του 2024 είχε επιχειρήσει ξανά να διασχίσει την ίδια θαλάσσια διαδρομή, ξεκινώντας από τους Οθωνούς με προορισμό τότε το Οτράντο.

Ωστόσο, οι συνθήκες που συνάντησε στη θάλασσα τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει. Η παρουσία μεδουσών, σε συνδυασμό με την απότομη επιδείνωση του καιρού, τους ισχυρούς ανέμους και τον έντονο κυματισμό, έβαλαν τέλος στην προσπάθειά του.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Χρυσικόπουλος επέστρεψε αποφασισμένος να ολοκληρώσει αυτό που είχε ξεκινήσει. Αυτή τη φορά κατάφερε να φτάσει στην ιταλική ακτή, καταγράφοντας ένα πρωτοφανές επίτευγμα στην κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων.

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