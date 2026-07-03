Ελαφόνησος: «Λειτούργησα ενστικτωδώς και βούτηξα στη θάλασσα», λέει ο πλοιοκτήτης

Διοικητικές κυρώσεις αντιμετωπίζει ο πλοιοκτήτης – κολυμβητής της Ελαφονήσου, που έγινε viral καθώς φαίνεται να κολυμπά και να επιβιβάζεται στο πλοίο από τον καταπέλτη.

Όπως ισχυρίζεται, ξέρει το πλοίο και λειτούργησε τελείως ενστικτωδώς. «Βούτηξα γιατί ήξερα το πλοίο, να βοηθήσω ώστε να τελειώσει η υπόθεση όσο ταχύτερα γίνεται. Για να βουτήξω, είδα ότι ήταν ακινητοποιημένο· εφόσον είδα ότι ήταν ακινητοποιημένο, βούτηξα και ζήτησα να με ανεβάσουν πάνω. Στην πορεία κατάλαβα ότι ήταν λάθος», υποστηρίζει, μιλώντας στο MEGA.

«Ο λόγος που ενστικτωδώς βούτηξα, είναι γιατί είμαι πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού στην ειδικότητα, εν ενεργεία πλοίαρχος, είμαι πλοιοκτήτης του πλοίου», είπε ακόμη ο άνδρας.

Το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών έχει επιβάλλει απαγόρευση απόπλου του πλοίου μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

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