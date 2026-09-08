Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (8/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (8/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

8/9/2026 6:30:00 πμ8/9/2026 1:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΚΡΙΕΖΩΤΟΥ - ΑΙΓΛΗΣ - ΕΛΙΚΩΝΟΣ - ΓΡΑΜΜΟΥ - ΤΕΜΟΩΝ - ΡΟΔΟΠΗΣ - ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ - ΘΗΡΑΣ369Κατασκευές
8/9/2026 6:30:00 πμ8/9/2026 1:30:00 μμΙΛΙΟΥΠΥΛΟΥ - ΑΣΤΡΟΥΣ - ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΔΗΜ. ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ - ΟΡΦΕΩΣ - ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΟΡΕΣΤΟΥ - ΔΗΜ. ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΙΤΑΙΝΗΣ368Συντήρηση
8/9/2026 8:00:00 πμ8/9/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΙΣΙΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΣΙΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ987Λειτουργία
8/9/2026 8:00:00 πμ8/9/2026 11:00:00 πμΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣΜονά οδός:ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΜΥΡΙΒΗΛΗ έως κάθετο: ΣΕΦΕΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΝΟ213 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ1011Κατασκευές
8/9/2026 8:00:00 πμ8/9/2026 12:00:00 μμΝΙΚΑΙΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΪΔΙΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ 100 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Κατασκευές
8/9/2026 8:00:00 πμ8/9/2026 12:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ απο κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ έως κάθετο: ΚΡΗΜΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1099Κατασκευές
8/9/2026 8:00:00 πμ8/9/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ337 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ335 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΚΡΆΣ ΑΣΊΑΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1100Κατασκευές
8/9/2026 8:00:00 πμ8/9/2026 12:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ26Λειτουργία
8/9/2026 8:00:00 πμ8/9/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ988Λειτουργία
8/9/2026 8:00:00 πμ8/9/2026 12:30:00 μμΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΟΥ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΛΥΣΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΔΕΔΟΥΣΗ έως κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ έως κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤΑΖΗ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ έως κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1102Κατασκευές
8/9/2026 8:00:00 πμ8/9/2026 1:00:00 μμΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ522Λειτουργία
8/9/2026 8:00:00 πμ8/9/2026 1:00:00 μμΝΙΚΑΙΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΥΜΜΑΧΩΝ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 26 - 30 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΩΝ έως κάθετο: ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
8/9/2026 9:00:00 πμ8/9/2026 11:00:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ απο κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΟ ΔΙΟΣ απο κάθετο: ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ ΝΟ62 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ1103Λειτουργία
8/9/2026 9:00:00 πμ8/9/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά οδός:ΔΑΝΑΩΝ ΝΟ19 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΝΑΩΝ ΝΟ21 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ1105Κατασκευές
8/9/2026 9:00:00 πμ8/9/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ223 από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ1106Κατασκευές
8/9/2026 10:00:00 πμ8/9/2026 12:00:00 μμΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΩΝ, ΓΛΑΥΚΗΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΧΑΛΚΙΑ, ΛΥΔΙΑΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ, ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΑΪΔΩΝ.555Κατασκευές
8/9/2026 10:00:00 πμ8/9/2026 2:00:00 μμΜΕΓΑΡΕΩΝΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ.25Συντήρηση
8/9/2026 10:30:00 πμ8/9/2026 4:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΣΚΑΜΑΝΔΡΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ - ΔΗΜ. ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΝΕΜΕΑΣ - ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ370Κατασκευές
8/9/2026 11:00:00 πμ8/9/2026 2:00:00 μμΝΙΚΑΙΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:Π.ΡΑΛΛΗ 136 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Κατασκευές
8/9/2026 11:00:00 πμ8/9/2026 3:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά οδός:ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥαπό: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΝΟ101 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΝΟ103 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΝΟ104 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΝΟ100 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ1119Κατασκευές
8/9/2026 11:30:00 πμ8/9/2026 3:00:00 μμΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ1022Κατασκευές
8/9/2026 12:00:00 μμ8/9/2026 3:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΠΙΝΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΟΛΩΡΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΚΑΒΒΑΘΑ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ990Λειτουργία
8/9/2026 12:00:00 μμ8/9/2026 4:00:00 μμΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΟ522Λειτουργία
8/9/2026 12:30:00 μμ8/9/2026 5:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ989Λειτουργία
8/9/2026 1:00:00 μμ8/9/2026 4:00:00 μμΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΥΩΡΩΝ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
8/9/2026 4:00:00 μμ8/9/2026 6:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΧΟΥ απο κάθετο: ΝΑΡΝΑΚΗ έως κάθετο: ΣΟΥΤΣΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ απο κάθετο: ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ έως κάθετο: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΒΑΡΒΑΚΗ έως κάθετο: ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΝΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΧΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ έως κάθετο: ΒΑΡΒΑΚΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ1020Λειτουργία
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