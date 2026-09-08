Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (8/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|8/9/2026 6:30:00 πμ
|8/9/2026 1:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ - ΑΙΓΛΗΣ - ΕΛΙΚΩΝΟΣ - ΓΡΑΜΜΟΥ - ΤΕΜΟΩΝ - ΡΟΔΟΠΗΣ - ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ - ΘΗΡΑΣ
|369
|Κατασκευές
|8/9/2026 6:30:00 πμ
|8/9/2026 1:30:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΠΥΛΟΥ - ΑΣΤΡΟΥΣ - ΡΟΥΜΕΛΗΣ - ΔΗΜ. ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΑΣ - ΟΡΦΕΩΣ - ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΟΡΕΣΤΟΥ - ΔΗΜ. ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΙΤΑΙΝΗΣ
|368
|Συντήρηση
|8/9/2026 8:00:00 πμ
|8/9/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΙΣΙΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΙΣΙΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ έως κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|987
|Λειτουργία
|8/9/2026 8:00:00 πμ
|8/9/2026 11:00:00 πμ
|ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
|Μονά οδός:ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ απο κάθετο: ΜΥΡΙΒΗΛΗ έως κάθετο: ΣΕΦΕΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΝΟ213 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1011
|Κατασκευές
|8/9/2026 8:00:00 πμ
|8/9/2026 12:00:00 μμ
|ΝΙΚΑΙΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ έως κάθετο: ΑΪΔΙΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ 100 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|Κατασκευές
|8/9/2026 8:00:00 πμ
|8/9/2026 12:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ απο κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ έως κάθετο: ΚΡΗΜΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1099
|Κατασκευές
|8/9/2026 8:00:00 πμ
|8/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ337 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ335 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΚΡΆΣ ΑΣΊΑΣ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1100
|Κατασκευές
|8/9/2026 8:00:00 πμ
|8/9/2026 12:00:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
|26
|Λειτουργία
|8/9/2026 8:00:00 πμ
|8/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΠΕΡΣΕΩΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|988
|Λειτουργία
|8/9/2026 8:00:00 πμ
|8/9/2026 12:30:00 μμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΟΥ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΛΥΣΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΔΕΔΟΥΣΗ έως κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ έως κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤΑΖΗ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΠΑΝΤΑΖΗ έως κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1102
|Κατασκευές
|8/9/2026 8:00:00 πμ
|8/9/2026 1:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΛΕΩΦ.ΣΟΥΝΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|522
|Λειτουργία
|8/9/2026 8:00:00 πμ
|8/9/2026 1:00:00 μμ
|ΝΙΚΑΙΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΜΜΑΧΩΝ απο κάθετο: ΣΙΝΩΠΗΣ έως κάθετο: ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 26 - 30 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΩΝ έως κάθετο: ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ ΤΕΡΜΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|8/9/2026 9:00:00 πμ
|8/9/2026 11:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ απο κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΟ ΔΙΟΣ απο κάθετο: ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ έως κάθετο: ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ έως κάθετο: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ ΝΟ62 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1103
|Λειτουργία
|8/9/2026 9:00:00 πμ
|8/9/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΔΑΝΑΩΝ ΝΟ19 από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΔΑΝΑΩΝ ΝΟ21 από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1105
|Κατασκευές
|8/9/2026 9:00:00 πμ
|8/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟ223 από: 07:30 πμ έως: 02:00 μμ
|1106
|Κατασκευές
|8/9/2026 10:00:00 πμ
|8/9/2026 12:00:00 μμ
|ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΑΡΩΝ, ΓΛΑΥΚΗΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΧΑΛΚΙΑ, ΛΥΔΙΑΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΦΛΩΡΑΚΗ, ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΑΪΔΩΝ.
|555
|Κατασκευές
|8/9/2026 10:00:00 πμ
|8/9/2026 2:00:00 μμ
|ΜΕΓΑΡΕΩΝ
|ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ.
|25
|Συντήρηση
|8/9/2026 10:30:00 πμ
|8/9/2026 4:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΣΚΑΜΑΝΔΡΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ - ΠΑΡΑΣΧΟΥ - ΔΗΜ. ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΝΕΜΕΑΣ - ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ
|370
|Κατασκευές
|8/9/2026 11:00:00 πμ
|8/9/2026 2:00:00 μμ
|ΝΙΚΑΙΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ απο κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΦΩΚΙΩΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ έως κάθετο: Π.ΡΑΛΛΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:Π.ΡΑΛΛΗ 136 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
|Κατασκευές
|8/9/2026 11:00:00 πμ
|8/9/2026 3:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά οδός:ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥαπό: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΝΟ101 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΝΟ103 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΝΟ104 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΤΩΝΟΣ ΝΟ100 από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1119
|Κατασκευές
|8/9/2026 11:30:00 πμ
|8/9/2026 3:00:00 μμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1022
|Κατασκευές
|8/9/2026 12:00:00 μμ
|8/9/2026 3:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΟΛΩΡΟΥ απο κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ έως κάθετο: ΚΑΒΒΑΘΑ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
|990
|Λειτουργία
|8/9/2026 12:00:00 μμ
|8/9/2026 4:00:00 μμ
|ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ
|ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΟ
|522
|Λειτουργία
|8/9/2026 12:30:00 μμ
|8/9/2026 5:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ
|989
|Λειτουργία
|8/9/2026 1:00:00 μμ
|8/9/2026 4:00:00 μμ
|ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΤΥΩΡΩΝ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|8/9/2026 4:00:00 μμ
|8/9/2026 6:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΣΧΟΥ απο κάθετο: ΝΑΡΝΑΚΗ έως κάθετο: ΣΟΥΤΣΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ απο κάθετο: ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ έως κάθετο: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά οδός:Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΒΑΡΒΑΚΗ έως κάθετο: ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΝΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΧΟΥ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ έως κάθετο: ΒΑΡΒΑΚΗ από: 04:00 μμ έως: 06:00 μμ
|1020
|Λειτουργία
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