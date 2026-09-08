Στην Αθήνα ο νέος πρεσβευτής της Γαλλίας Νικόλας Κασσιανίδης - Μήνυμα στα ελληνικά

 «Η αποστολή μου είναι σαφής: η ανάπτυξη, στο πεδίο και σε κάθε τομέα, της μοναδικής εταιρικής σχέσης που ενώνει τις δύο χώρες» διαμήνυσε ο νέος πρεσβευτής της Γαλλίας 

Δημήτρης Μάνωλης

Στην Αθήνα ο νέος πρεσβευτής της Γαλλίας Νικόλας Κασσιανίδης - Μήνυμα στα ελληνικά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Νικόλας Κασσιανίδης ανέλαβε τη θέση του νέου πρεσβευτή της Γαλλίας στην Αθήνα, διαδεχόμενος τη Λοράνς Οέρ.
  • Η αποστολή του είναι η ενίσχυση και ανάπτυξη της μοναδικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας σε όλους τους τομείς.
  • Ο Κασσιανίδης διαθέτει εκτενή διπλωματική εμπειρία, έχοντας υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις όπως Γενικός Πρόξενος στην Ιερουσαλήμ και σε αποστολές στις ΗΠΑ και την ΕΕ.
  • Η ελληνογαλλική συνεργασία επικεντρώνεται στην άμυνα, ασφάλεια, στρατηγική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και σε οικονομικούς, επενδυτικούς και πολιτιστικούς τομείς.
  • Η καταγωγή του από την Κύπρο ενισχύει τη σύνδεσή του με την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που αποτελεί κεντρικό άξονα της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
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Στην Αθήνα έφτασε ο νέος πρεσβευτής της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Νικόλας Κασσιανίδης, ο οποίος διαδέχεται τη Λοράνς Οέρ.

Ο νέος Γάλλος πρέσβης έγινε δεκτός από τον διευθυντή Εθιμοτυπίας του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβη Δημήτριο Ζεβελάκη, στον οποίο επέδωσε αντίγραφα των διαπιστευτηρίων του, σηματοδοτώντας την έναρξη της θητείας του στην Αθήνα.

Σε μήνυμά του με αφορμή την άφιξή του στην Ελλάδα, ο κ. Κασσιανίδης εξέφρασε την ιδιαίτερη τιμή που αισθάνεται να εκπροσωπεί τη Γαλλία στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη βούλησή του να συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

«Είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ τη Γαλλία στην Ελλάδα. Χαίρομαι που θα ανακαλύψω σε βάθος μια χώρα με εξαιρετικό πλούτο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος της αποστολής του είναι «η ανάπτυξη, στο πεδίο και σε κάθε τομέα, της μοναδικής εταιρικής σχέσης που ενώνει τις δύο χώρες».

Ο Νικόλας Κασσιανίδης είναι διπλωμάτης του γαλλικού υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων και διαθέτει μακρά εμπειρία σε σημαντικές διπλωματικές θέσεις στο Παρίσι και στο εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της διπλωματικής του σταδιοδρομίας έχει υπηρετήσει, μεταξύ άλλων, ως Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας στην Ιερουσαλήμ, ενώ έχει αναλάβει καθήκοντα σε γαλλικές διπλωματικές αποστολές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παρουσία του στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ελληνογαλλικές σχέσεις έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στρατηγικό και αμυντικό χαρακτήρα.

Στο επίκεντρο της διμερούς συνεργασίας βρίσκονται η άμυνα και η ασφάλεια, η στρατηγική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και οι οικονομικές, επενδυτικές και πολιτιστικές σχέσεις.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναμένεται να δώσει έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της ελληνογαλλικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή βρίσκεται σε περίοδο έντονων ανακατατάξεων και μετά την ανάληψη υλοποίησης πόντισης του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στη γαλλική Meridiam, και ενώ η ευρωπαϊκή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

«Η αποστολή μου είναι σαφής: η ανάπτυξη, στο πεδίο και σε κάθε τομέα, της μοναδικής εταιρικής σχέσης που ενώνει τις δύο χώρες», τόνισε ο νέος πρέσβης, κλείνοντας το μήνυμά του με το χαρακτηριστικό «À bientôt!» («Τα λέμε σύντομα!»).

Ο Νικόλας Κασσιανίδης γεννήθηκε στο Μονπελιέ της Γαλλίας, από Γαλλίδα μητέρα και Γαλλοκύπριο πατέρα. Η καταγωγή του από την Κύπρο αποτελεί έναν ακόμη ιδιαίτερο συνδετικό κρίκο με την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έναν χώρο που βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

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