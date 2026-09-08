Μέγαρα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης - Μαίνεται η φωτιά σε δασική έκταση

Στο σημείο πλέον επιχειρούν 115 πυροσβέστες - Οκτώ εναέρια μέσα για την αεροπυρόσβεση

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Μέγαρα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης - Μαίνεται η φωτιά σε δασική έκταση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στα Μέγαρα μαίνεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι, με 115 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν πέντε ομάδες πεζοπόρων, 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ.
  • Η φωτιά παρουσιάζει σταδιακά καλύτερη εικόνα και προς το παρόν δεν απειλούνται σπίτια.
  • Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μάνδρας Κανδηλίου στο ρεύμα προς Πεδίο Βολής Κανδηλίου, με οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.
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Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι στα Μέγαρα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί για την κατάσβεση, και στο σημείο πλέον επιχειρούν 115 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην αρχική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, συμμετείχαν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 26 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά σταδιακά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα και προς το παρόν δεν απειλούνται σπίτια.

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μάνδρας - Κανδηλίου

Δόθηκε εντολή από την Τροχαία για διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μάνδρας - Κανδηλίου, στο ρεύμα προς Πεδίο Βολής Κανδηλίου.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της κατάσβεσης ΧΑΕ-ΧΟΝ (Μελετάκι), με τις αρχές να συνιστούν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

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