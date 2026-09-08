Φωτιά τώρα στα Μέγαρα – Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Snapshot Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων Αττικής.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 75 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 26 πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες τοπικών οργανισμών.

Από αέρος επιχειρούν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης επικεντρώνονται στον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή εξάπλωσης. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο πλέον επιχειρούν 115 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 38 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ..

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Μάνδρας - Κανδηλίου

Δόθηκε εντολή από την Τροχαία για διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μάνδρας - Κανδηλίου, στο ρεύμα προς Πεδίο Βολής Κανδηλίου.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της κατάσβεσης ΧΑΕ-ΧΟΝ (Μελετάκι), με τις αρχές να συνιστούν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.