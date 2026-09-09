Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (9/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (9/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

9/9/2026 7:30:00 πμ9/9/2026 11:30:00 πμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΑΒΔΗΡΩΝ - ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ - ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ - ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ - ΠΑΡΝΗΘΟΣ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ371Κατασκευές
9/9/2026 8:00:00 πμ9/9/2026 10:30:00 πμΥΜΗΤΤΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ απο κάθετο: ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ έως κάθετο: ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ1110Κατασκευές
9/9/2026 8:00:00 πμ9/9/2026 11:00:00 πμΒΟΥΛΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΚΕΑΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: Β. ΓΕΩΡΓΊΟΥ Β από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ ΝΟ54 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ1109Κατασκευές
9/9/2026 8:00:00 πμ9/9/2026 12:00:00 μμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΠΑΤΡΩΝ - ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ372Κατασκευές
9/9/2026 8:00:00 πμ9/9/2026 12:00:00 μμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ373Κατασκευές
9/9/2026 8:00:00 πμ9/9/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ απο κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΙΣΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ ΝΟ29 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ ΝΟ27 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΆΤΟΥΣ ΝΟ23 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1104Κατασκευές
9/9/2026 8:00:00 πμ9/9/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΖυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ88 έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1107Κατασκευές
9/9/2026 8:00:00 πμ9/9/2026 1:00:00 μμΓΑΛΑΤΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΛΥΣΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΗΔΩΝ, ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ, ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΗΣ.566Κατασκευές
9/9/2026 8:00:00 πμ9/9/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΤΡΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΕΦΕΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ991Λειτουργία
9/9/2026 8:00:00 πμ9/9/2026 1:00:00 μμΕΛΕΥΣΙΝΑΣΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΚΟΡΔΑ: ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΟΔΟ ΣΥΡΜΑΛΗ.27Συντήρηση
9/9/2026 8:00:00 πμ9/9/2026 2:00:00 μμΓΑΛΑΤΣΙΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.556Κατασκευές
9/9/2026 8:00:00 πμ9/9/2026 3:00:00 μμΜΟΣΧΑΤΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΤΜΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
9/9/2026 8:00:00 πμ9/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - - - - ΟΔΟΙ:ΑΜΩΝΥΜΟΙ, ΠΑΡΟΔΟΣ ΛΕΩΦ.ΘΟΡΙΚΟΥ523Λειτουργία
9/9/2026 8:00:00 πμ9/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΕΩΦ.ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ, ΚΟΡΩΝΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ΑΝΕΜΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΤΖΑΝΕΤΑ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ523Λειτουργία
9/9/2026 8:00:00 πμ9/9/2026 5:00:00 μμΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ, ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ. Λειτουργία
9/9/2026 8:30:00 πμ9/9/2026 2:30:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ απο κάθετο: ΖΑΚΥΝΘΟΥ έως: ΧΙΟΥ ΝΟ85 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ απο κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΦΩΝ απο: ΔΕΛΦΩΝ ΝΟ88 έως: ΔΕΛΦΩΝ ΝΟ120 από: 08:30 πμ έως: 02:30 μμ1112Λειτουργία
9/9/2026 9:00:00 πμ9/9/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΖυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΝΟ20 από: 07:30 πμ έως: 01:00 μμ1113Κατασκευές
9/9/2026 10:00:00 πμ9/9/2026 1:00:00 μμΝ.ΠΕΝΤΕΛΗΣΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΔΕΛΒΙΝΟΥ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΙΝΑΣΣΟΥ, ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΩΝ, ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ, ΤΡΟΙΑΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΛΥΔΙΑΣ, ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΚΑΝΑΡΗ, ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ, ΔΑΒΑΚΗ, ΠΙΝΔΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΣΜΥΡΝΗΣ, ΒΙΘΥΝΙΑΣ, ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ, ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ΠΑΦΛΑΓΟΝΩΝ, ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΡΙΜΙΝΙΤΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ, ΙΚΑΡΩΝ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΜΑΧΩΝ, ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΓΑΠΗΣ, ΕΘ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΦΙΛΙΚΩΝ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, ΓΕΩΡ. ΣΕΦΕΡΗ, ΑΧΕΛΩΟΥ, ΧΕΙΜΑΡΡΑ, ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ, ΣΙΝΩΠΗΣ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ.557Κατασκευές
9/9/2026 10:00:00 πμ9/9/2026 3:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ ΝΟ3 από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΟΥ απο κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ ΝΟ61 έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΞΑΝΘΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΑΣ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 10:00 πμ έως: 03:00 μμ1111Κατασκευές
9/9/2026 11:00:00 πμ9/9/2026 3:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ1108Κατασκευές
9/9/2026 11:30:00 πμ9/9/2026 2:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΈΑΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΥ ΝΟ8 από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ1114Κατασκευές
9/9/2026 11:30:00 πμ9/9/2026 2:30:00 μμΙΛΙΟΥΑΝΔΡ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - ΡΩΜΑΝΟΥ374Κατασκευές
9/9/2026 11:30:00 πμ9/9/2026 3:00:00 μμΙΛΙΟΥΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΟΛΩΜΟΥ375Κατασκευές
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