Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (10/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (10/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

10/9/2026 7:30:00 πμ10/9/2026 1:30:00 μμΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝΔΥΝΑΣΤ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΗ - ΜΕΓ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ - ΚΗΡΟΥΛΑΡΙΟΥ - ΣΟΒΙΑΝΟΥ - ΖΗΝΩΝΑ - ΜΕΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΔΥΝΑΣΤ. ΑΓΓΕΛΩΝ - ΠΡΙΣΚΟΥ - ΛΕΚΑΠΗΝΟΥ - ΑΛ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ376Κατασκευές
10/9/2026 8:00:00 πμ10/9/2026 11:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΧΑΛΔΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ68 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ1121Κατασκευές
10/9/2026 8:00:00 πμ10/9/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΕΑ έως κάθετο: ΔΕΦΝΕΡ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΕΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΡΕΑ απο κάθετο: ΡΑΖΗΚΟΤΖΙΚΑ έως κάθετο: ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΥΠΟΜΠΟΥ ΝΟ10 έως κάθετο: ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΑΝΟΜΕΙΤΟΥ (ΙΟΛΗΣ) από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΝΟΜΕΙΤΟΥ (ΙΟΛΗΣ) απο κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΕΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ1115Κατασκευές
10/9/2026 8:00:00 πμ10/9/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ993Λειτουργία
10/9/2026 8:00:00 πμ10/9/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΤΑΓΜ.ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ296 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜ.ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΑΓΜ.ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ282 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ1122Κατασκευές
10/9/2026 8:00:00 πμ10/9/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 79 έως κάθετο: ΦΕΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΦΕΡΩΝ 17 έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ994Λειτουργία
10/9/2026 8:00:00 πμ10/9/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
10/9/2026 8:00:00 πμ10/9/2026 1:00:00 μμΕΛΕΥΣΙΝΑΣΑΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΑΠΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΕΩΣ ΗΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. ΑΠΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΩΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ.28Συντήρηση
10/9/2026 8:00:00 πμ10/9/2026 2:30:00 μμΕΛΛΗΝΙΚΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΓΟΡΤΥΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ 22 απο κάθετο: έως κάθετο: ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ1117Κατασκευές
10/9/2026 8:00:00 πμ10/9/2026 3:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΙΘΑΡΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές
10/9/2026 8:00:00 πμ10/9/2026 3:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΩΡΙΖΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΩΡΙΖΑ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΚΗ.558Κατασκευές
10/9/2026 8:00:00 πμ10/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΙΜΒΡΟΥ, ΓΕΩΡΓ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΙΚΑΡΟΥ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΠΡΩΤΕΩΣ, ΑΡΕΩΣ524Λειτουργία
10/9/2026 8:00:00 πμ10/9/2026 4:00:00 μμΧΟΛΑΡΓΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑΣ.561Κατασκευές
10/9/2026 8:00:00 πμ10/9/2026 4:00:00 μμΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣΠΗΓΑΔΙ ΠΑΝΤΑΖΗ, ΑΙΕΟΔΑ, ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ1734Λειτουργία
10/9/2026 9:00:00 πμ10/9/2026 11:00:00 πμΑΛΙΜΟΥΜονά οδός:ΒΑΣ.ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ - ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΑ ΜΑΤΣΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΒΑΣ.ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ - ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΑ ΜΑΤΣΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ1118Λειτουργία
10/9/2026 9:00:00 πμ10/9/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΖυγά οδός:ΤΙΡΥΝΘΟΣ απο κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ έως κάθετο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 30 έως κάθετο: ΤΙΡΥΝΘΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΙΡΥΝΘΟΣ 2 έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΙΡΥΝΘΟΣ 4 έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ1123Κατασκευές
10/9/2026 10:00:00 πμ10/9/2026 12:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ, ΟΧΗΣ, ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ, ΜΠΟΥΑΙΩΝ, Φ.ΠΛΥΤΑ, ΛΩΡΗ, ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ, ΚΟΥΡΜΑ, ΧΑΡΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ, Γ.ΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ.560Κατασκευές
10/9/2026 11:00:00 πμ10/9/2026 3:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΕΥΔΟΞΟΥ 28 απο κάθετο: έως κάθετο: ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ1116Κατασκευές
10/9/2026 12:30:00 μμ10/9/2026 5:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΠΥΛΑΔΟΥ απο κάθετο: ΔΙΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΔΙΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ995Λειτουργία
10/9/2026 1:00:00 μμ10/9/2026 3:00:00 μμΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣΜονά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΠΑΞΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΝΤΑΡΗ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΝΤΑΡΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΝΤΑΡΗ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΝΣΤΑΙΝ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ1120Λειτουργία
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