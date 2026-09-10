Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (10/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|10/9/2026 7:30:00 πμ
|10/9/2026 1:30:00 μμ
|ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
|ΔΥΝΑΣΤ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ - ΚΑΠΠΑΔΟΚΗ - ΜΕΓ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ - ΚΗΡΟΥΛΑΡΙΟΥ - ΣΟΒΙΑΝΟΥ - ΖΗΝΩΝΑ - ΜΕΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΔΥΝΑΣΤ. ΑΓΓΕΛΩΝ - ΠΡΙΣΚΟΥ - ΛΕΚΑΠΗΝΟΥ - ΑΛ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ
|376
|Κατασκευές
|10/9/2026 8:00:00 πμ
|10/9/2026 11:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΧΑΛΔΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ68 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1121
|Κατασκευές
|10/9/2026 8:00:00 πμ
|10/9/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΕΑ έως κάθετο: ΔΕΦΝΕΡ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΕΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΡΕΑ απο κάθετο: ΡΑΖΗΚΟΤΖΙΚΑ έως κάθετο: ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΕΥΠΟΜΠΟΥ ΝΟ10 έως κάθετο: ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ έως κάθετο: ΑΝΟΜΕΙΤΟΥ (ΙΟΛΗΣ) από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΝΟΜΕΙΤΟΥ (ΙΟΛΗΣ) απο κάθετο: ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΡΕΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1115
|Κατασκευές
|10/9/2026 8:00:00 πμ
|10/9/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|993
|Λειτουργία
|10/9/2026 8:00:00 πμ
|10/9/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΤΑΓΜ.ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ296 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜ.ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΑΓΜ.ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΟ282 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1122
|Κατασκευές
|10/9/2026 8:00:00 πμ
|10/9/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 79 έως κάθετο: ΦΕΡΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΦΕΡΩΝ 17 έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|994
|Λειτουργία
|10/9/2026 8:00:00 πμ
|10/9/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|10/9/2026 8:00:00 πμ
|10/9/2026 1:00:00 μμ
|ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
|ΑΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΑΠΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΕΩΣ ΗΡΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. ΑΠΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΩΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ.
|28
|Συντήρηση
|10/9/2026 8:00:00 πμ
|10/9/2026 2:30:00 μμ
|ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΡΤΥΝΟΣ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ Ζυγά οδός:ΕΡΜΟΥ 22 απο κάθετο: έως κάθετο: ΡΙΖΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:30 μμ
|1117
|Κατασκευές
|10/9/2026 8:00:00 πμ
|10/9/2026 3:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΙΘΑΡΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|Κατασκευές
|10/9/2026 8:00:00 πμ
|10/9/2026 3:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΩΡΙΖΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΔΩΡΙΖΑ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΚΗ.
|558
|Κατασκευές
|10/9/2026 8:00:00 πμ
|10/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΙΜΒΡΟΥ, ΓΕΩΡΓ.ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ, ΣΥΜΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ, ΙΚΑΡΟΥ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΠΡΩΤΕΩΣ, ΑΡΕΩΣ
|524
|Λειτουργία
|10/9/2026 8:00:00 πμ
|10/9/2026 4:00:00 μμ
|ΧΟΛΑΡΓΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΣΠΑΣΙΑΣ.
|561
|Κατασκευές
|10/9/2026 8:00:00 πμ
|10/9/2026 4:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΠΗΓΑΔΙ ΠΑΝΤΑΖΗ, ΑΙΕΟΔΑ, ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
|1734
|Λειτουργία
|10/9/2026 9:00:00 πμ
|10/9/2026 11:00:00 πμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά οδός:ΒΑΣ.ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ - ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΑ ΜΑΤΣΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΒΑΣ.ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ - ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: ΗΡΩΑ ΜΑΤΣΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1118
|Λειτουργία
|10/9/2026 9:00:00 πμ
|10/9/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Ζυγά οδός:ΤΙΡΥΝΘΟΣ απο κάθετο: ΔΑΝΑΩΝ έως κάθετο: ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 30 έως κάθετο: ΤΙΡΥΝΘΟΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΙΡΥΝΘΟΣ 2 έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΤΙΡΥΝΘΟΣ 4 έως κάθετο: από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1123
|Κατασκευές
|10/9/2026 10:00:00 πμ
|10/9/2026 12:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ, ΟΧΗΣ, ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ, ΜΠΟΥΑΙΩΝ, Φ.ΠΛΥΤΑ, ΛΩΡΗ, ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ, ΚΟΥΡΜΑ, ΧΑΡΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ, Γ.ΣΟΥΚΑ ΚΑΙ ΠΑΠΑΡΣΕΝΗ.
|560
|Κατασκευές
|10/9/2026 11:00:00 πμ
|10/9/2026 3:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΕΥΔΟΞΟΥ 28 απο κάθετο: έως κάθετο: ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1116
|Κατασκευές
|10/9/2026 12:30:00 μμ
|10/9/2026 5:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΠΥΛΑΔΟΥ απο κάθετο: ΔΙΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΝΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΔΙΔΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ
|995
|Λειτουργία
|10/9/2026 1:00:00 μμ
|10/9/2026 3:00:00 μμ
|ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά οδός:ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: ΠΑΞΩΝ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΝΤΑΡΗ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΝΤΑΡΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΕΝΤΑΡΗ απο κάθετο: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΝΣΤΑΙΝ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ
|1120
|Λειτουργία
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