Μάριος Λώλος: Διασύρομαι ως βιαστής από ανώνυμη καταγγελία, μόνος τρόπος η νόμιμη δικαστική οδός

Snapshot Προσφυγή στη δικαιοσύνη προαναγγέλλει ο φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος, αναφερόμενος σε ανώνυμη καταγγελία

Η καταγγελία αναρτήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην ιστοσελίδα Athens Indymedia

Σημειώνει πως «διασύρομαι ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου» Snapshot powered by AI

Προσφυγή στη δικαιοσύνη προαναγγέλλει ο φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος, αναφερόμενος σε ανώνυμη καταγγελία που αναρτήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην ιστοσελίδα Athens Indymedia και θεωρεί πως τον «φωτογραφίζει».

Ο κ. Λώλος, με δήλωση- ανάρτησή του στο Facebook σημειώνει πως «διασύρομαι ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραγδαία».

Ο ίδιος αναφέρει πως παρά την «ανωνυμία της» η καταγγελία, «είχε ως αποτέλεσμα την ανθρωποφαγική στοχοποιησή μου, αποδίδοντάς μου χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και με προσβάλλουν κατάφωρα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες αλλά και ως επαγγελματία».

Καταλήγοντας σημειώνει πως «μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός».

Η ανάρτηση του Μάριου Λώλου:

«Τις τελευταίες μέρες, διασύρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραγδαία.

Παρά την ανωνυμία της, είχε ως αποτέλεσμα την ανθρωποφαγική στοχοποιησή μου, αποδίδοντάς μου χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και με προσβάλλουν κατάφωρα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες αλλά και ως επαγγελματία.

Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός.

«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια» και σύντομα όποια σκοπιμότητα υποκρύπτεται στην ανώνυμη καταγγελία και σε κάθε επακόλουθη αναπαραγόμενη λασπολογία, θα αποκαλυφθεί».