Μάριος Λώλος: Διασύρομαι ως βιαστής από ανώνυμη καταγγελία, μόνος τρόπος η νόμιμη δικαστική οδός

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο γνωστός φωτορεπόρτερ 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μάριος Λώλος: Διασύρομαι ως βιαστής από ανώνυμη καταγγελία, μόνος τρόπος η νόμιμη δικαστική οδός
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Προσφυγή στη δικαιοσύνη προαναγγέλλει ο φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος, αναφερόμενος σε ανώνυμη καταγγελία
  • Η καταγγελία αναρτήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην ιστοσελίδα Athens Indymedia
  • Σημειώνει πως «διασύρομαι ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου»
Snapshot powered by AI

Προσφυγή στη δικαιοσύνη προαναγγέλλει ο φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος, αναφερόμενος σε ανώνυμη καταγγελία που αναρτήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην ιστοσελίδα Athens Indymedia και θεωρεί πως τον «φωτογραφίζει».

Ο κ. Λώλος, με δήλωση- ανάρτησή του στο Facebook σημειώνει πως «διασύρομαι ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραγδαία».

Ο ίδιος αναφέρει πως παρά την «ανωνυμία της» η καταγγελία, «είχε ως αποτέλεσμα την ανθρωποφαγική στοχοποιησή μου, αποδίδοντάς μου χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και με προσβάλλουν κατάφωρα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες αλλά και ως επαγγελματία».

Καταλήγοντας σημειώνει πως «μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός».

Η ανάρτηση του Μάριου Λώλου:

«Τις τελευταίες μέρες, διασύρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραγδαία.

Παρά την ανωνυμία της, είχε ως αποτέλεσμα την ανθρωποφαγική στοχοποιησή μου, αποδίδοντάς μου χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και με προσβάλλουν κατάφωρα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες αλλά και ως επαγγελματία.

Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός.

«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια» και σύντομα όποια σκοπιμότητα υποκρύπτεται στην ανώνυμη καταγγελία και σε κάθε επακόλουθη αναπαραγόμενη λασπολογία, θα αποκαλυφθεί».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανατριχιάζει βίντεο που ψέλνει - Η εξομολόγηση για την πίστη του στον Θεό

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Λαύριο και Τρίκαλα

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή - Ανατροπή για τον θάνατό του

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Λώλος: Διασύρομαι ως βιαστής από ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, μόνος τρόπος αντιμετώπισης η νόμιμη δικαστική οδός

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Το σούπερ Ελ Νίνιο θα είναι το ισχυρότερο που έχουμε δει ποτέ - Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος»

19:00ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Τέλος το καλοκαίρι από το Σάββατο – Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης οι δύο αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» - Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκο: 24 μαθητές νεκροί σε πυρκαγιά σε σχολείο

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Σούλης για Μαζωνάκη: «Τεράστια πορεία αλλά δεν άλλαξε ποτέ ο Γιώργος» 

18:42LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ιστορία πίσω από το «Παιδί της Νύχτας» και το «Αλλάξανε τα πλάνα μου»

18:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η «Συμφωνία προόδου και ευημερίας» με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος χτύπησε τον πατέρα του με παλούκι και γροθιές - Τον έστειλε στο νοσοκομείο

18:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόρτμουντ – Αισιοδοξία για τον Καρέτσα: «Μίλησα μαζί του, ελπίζουμε να επιστρέψει σύντομα», λέει ο Κόβατς

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πλατανιά Δράμας - Σηκώθηκαν τέσσερα αεροσκάφη

18:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιστήμονες «βάπτισαν» Τέιλορ Σουίφτ τέσσερα νέα είδη ... κοριών

18:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαγκάρντ: Αύξηση επιτοκίων - Το ενεργειακό σοκ μπορεί να επιδεινωθεί - Έρχεται το ψηφιακό ευρώ

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ' Νεκτροταφείο Νίκαιας το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή

18:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποκαλύπτεται: Η χωριάτικη, τα anime και το «τρελό» ΟΑΚΑ

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Προσήχθη το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου Stem Cell

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:04ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ' Νεκτροταφείο Νίκαιας το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Προσήχθη το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου Stem Cell

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μαρτυρίες από πελάτισσες της κλινικής Stem Cell - «Δεν πήγαιναν τυχαίοι άνθρωποι»

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Γειτόνισσα Μαζωνάκη: «Τον κορόιδευαν όταν τραγουδούσε και τους έλεγε, "τώρα μου πετάτε αυγά, μεθαύριο θα μου τα ακουμπάτε"»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Με 4 σακούλες με πειστήρια αποχώρησαν οι αστυνομικοί από το ιατρείο Stem Cell

11:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συγκινεί η Χάρις Αλεξίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Αχ βρε Γιώργο, αχ αυτή η 9η Σεπτέμβρη»

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων

13:12LIFESTYLE

Ο γιος της Πάμελα Άντερσον αρραβωνιάστηκε την ελληνοαμερικανίδα Κατερίνα Δημητριάδη - Η πρόταση γάμου στην Ινδονησία

15:55WHAT THE FACT

Έθαψαν 300 τόνους γυαλί κάτω από έναν δρόμο: 24 χρόνια αργότερα, το πείραμα συνεχίζει να εκπλήσσει

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Stem Cell: Ποιος είναι ο επικεφαλής της «υποτιθέμενης κλινικής» που «έσβησε» ο Γιώργος Μαζωνάκης

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Ασχημίες Μουρατίδη για Μαζωνάκη: Όταν κάνεις χρήση σκληρών ναρκωτικών 30 χρόνια, πεθαίνεις σε ανακοπή ή όχι;

15:43LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου: Το συγκινητικό «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη - «Εκείνο το βράδυ»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδυναμία στη μητέρα του και η απόσταση το τελευταίο διάστημα

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ήταν σε υπερδιέγερση την ώρα της θεραπείας, ήξερα γιατί» - Η κατάθεση της γιατρού στην Ασφάλεια

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης – Παγώνη για Γάκα: «Τη μία λέει ότι είναι γυναικολόγος, την άλλη ολιστική γιατρός»

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία - Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Δεν είχαν άδεια τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέει ο ΙΣΑ – Είχαμε καταθέσει όλα τα έγγραφα, λένε οι γιατροί

15:10ΕΛΛΑΔΑ

«Πέτα ψηλά, αγόρι μου»:  «Λύγισε» η οικογένεια του Ιωάννη Μπλέσια - Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο»

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Η Πάτρα αποχαιρετά το «παιδί της νύχτας» - Πώς ξεκίνησε η καριέρα του το 1992

12:21ME TO N & ME TO Σ

Ο Γιώργος, τούς την έκανε τώρα για να μην «πουλήσουν» και τον θάνατο του…

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ