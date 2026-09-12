Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ της Δευτέρας τμήμα της Περιφερειακής Οδού προς δυτικά

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες 23:00 έως 05:00 στην ανατολική εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) και Κ9 (Τούμπα), σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται και θα διεξάγεται μέσω της οδού Σταγειρίτη και στη συνεχεία, με κατάλληλη σήμανση, μέσω των οδών Γρ. Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα προς Δυτικά) μέσω του Ανισόπεδου κόμβου Κ9 (Τούμπας).

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικά.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης.