Μετρό Θεσσαλονίκης: Μειωμένο ωράριο λειτουργίας την Κυριακή - Τι ώρα θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια

Snapshot Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, το μετρό Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 12:00 το μεσημέρι.

Η αλλαγή ωραρίου είναι προσωρινή και αφορά την πρώτη αναχώρηση των συρμών από τους τρεις τερματικούς σταθμούς: Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Νέα Ελβετία και Μίκρα.

Η τροποποίηση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων συρμών στον στόλο.

Στόχος είναι η πλήρης απόδοση του στόλου σε εμπορική λειτουργία το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Snapshot powered by AI

Τροποποιείται η ώρα έναρξης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης την ερχόμενη Κυριακή, ημέρα κατά την οποία το πρώτο δρομολόγιο θα ξεκινήσει στις 12.00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Μετρό Θεσσαλονίκης», «η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων συρμών στο στόλο του Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου το σύνολο του στόλου να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το προσεχές διάστημα».

Σημειώνεται ότι η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των συρμών από τους τρεις τερματικούς σταθμούς «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα».

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση:

«Κατ’ εξαίρεση τροποποίηση της ώρας έναρξης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026.

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι, κατ’ εξαίρεση του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, η λειτουργία της Γραμμής θα ξεκινήσει στις 12:00 το μεσημέρι.

Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων συρμών στον στόλο του Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου το σύνολο του στόλου να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το προσεχές διάστημα.

Η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των συρμών από τους τρεις τερματικούς σταθμούς, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα». Ευχαριστούμε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία».

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