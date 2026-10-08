Snapshot Στην περιοχή των Σφαγείων στην Καλαμπάκα εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός.

Τα οστά βρέθηκαν από νεαρό που ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Στον χώρο βρέθηκε και σχοινί, το οποίο εξετάζεται ως στοιχείο για τις συνθήκες θανάτου.

Ο σκελετός πιθανόν ανήκει σε άνδρα από την περιοχή, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το 2018.

Προηγούμενες έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα το 2018 δεν είχαν αποτέλεσμα. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, καθώς εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός στην περιοχή των Σφαγείων στην Καλαμπάκα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, τα οστά εντόπισε νεαρός που περνούσε από το σημείο και αμέσως ενημερώθηκαν οι Αρχές. Στον ίδιο χώρο φέρεται να βρέθηκε και σχοινί, στοιχείο το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ανθρώπου.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα stagonnews, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα από την περιοχή, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το 2018. Την περίοδο εκείνη είχαν πραγματοποιηθεί έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς αποτέλεσμα και εικάζεται ότι πρόκειται για τον αγνοούμενο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ τα οστά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου θα ελεγχθούν από ιατροδικαστή.