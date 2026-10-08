Ρόδος: Αεροδιακομιδή 72χρονου επιβάτη από πλοίο
Έγινε αεροδιακομιδή 72χρονου επιβάτη που ασθένησε σε πλοίο με σημαία Μάλτας βόρεια της Ρόδου
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- Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.
- Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για παροχή ιατρικής φροντίδας.
- Ο συντονισμός της επιχείρησης έγινε από το ΕΚΣΕΔ σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.
- Η αεροδιακομιδή ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν προβλήματα.
Στον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση παραλαβής και αεροδιακομιδής ενός 72χρονου αλλοδαπού επιβάτη, ο οποίος ασθένησε ενώ επέβαινε σε πλοίο με σημαία Μάλτας.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο προσέγγισε το πλοίο προκειμένου να παραλάβει τον ασθενή.
Ο 72χρονος μεταφέρθηκε με ασφάλεια και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου κρίθηκε απαραίτητη η παροχή ιατρικής φροντίδας.
Για την επιχείρηση τέθηκε σε εφαρμογή ο προβλεπόμενος συντονισμός από το ΕΚΣΕΔ, ενώ η αεροδιακομιδή ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν περαιτέρω προβλήματα.