Ρόδος: Αεροδιακομιδή 72χρονου επιβάτη από πλοίο

Έγινε αεροδιακομιδή 72χρονου επιβάτη που ασθένησε σε πλοίο με σημαία Μάλτας βόρεια της Ρόδου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Ρόδος: Αεροδιακομιδή 72χρονου επιβάτη από πλοίο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.
  • Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για παροχή ιατρικής φροντίδας.
  • Ο συντονισμός της επιχείρησης έγινε από το ΕΚΣΕΔ σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.
  • Η αεροδιακομιδή ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν προβλήματα.
Snapshot powered by AI

Στον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση παραλαβής και αεροδιακομιδής ενός 72χρονου αλλοδαπού επιβάτη, ο οποίος ασθένησε ενώ επέβαινε σε πλοίο με σημαία Μάλτας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο προσέγγισε το πλοίο προκειμένου να παραλάβει τον ασθενή.

Ο 72χρονος μεταφέρθηκε με ασφάλεια και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου κρίθηκε απαραίτητη η παροχή ιατρικής φροντίδας.

Για την επιχείρηση τέθηκε σε εφαρμογή ο προβλεπόμενος συντονισμός από το ΕΚΣΕΔ, ενώ η αεροδιακομιδή ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν περαιτέρω προβλήματα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:59ΕΥ ΖΗΝ

Πράσινες ή μαύρες ελιές: Μας δείχνει το χρώμα ποια είναι πιο υγιεινή επιλογή;

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 33 νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε λεωφορεία που μετέφεραν επιβάτες στην ανατολική Ουκρανία

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καμπούρης και η σύζυγός του δήλωναν εισοδήματα €30.000, αλλά ελέγχονται για αναλήψεις €2 εκατ.

14:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Έκτακτη πληρωμή αύριο - Ποιοι θα λάβουν χρήματα

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Αεροδιακομιδή 72χρονου επιβάτη από πλοίο

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Δρακοντίδες: Σε κορύφωση σήμερα και αύριο η «βροχή αστεριών» - Πότε και πώς να τις δείτε καλύτερα

14:16ANNOUNCEMENTS

Το Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens μέσα από ένα εντυπωσιακό highlight video και μοναδικές φωτογραφίες

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Του υποσχέθηκαν επενδύσεις μέσω διαδικτύου και του πήραν 5.000 ευρώ

14:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Όμιλος AKTOR παραδίδει ένα σημαντικό έργο που θωρακίζει το Θριάσιο Πεδίο από πλημμυρικά φαινόμενα

14:05ANNOUNCEMENTS

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Το ντέρμπι «αιωνίων» έρχεται στη MagentaTV

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026: Το βραβείο απονεμήθηκε στην Άν Κάρσον για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της που έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία

14:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε φωτογραφίες: Στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην Ορμύλια ο Μητσοτάκης - «Βρίσκουμε στιγμές περισυλλογής και δύναμης»

13:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε πληρώνονται - Οι ημερομηνίες

13:52LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα - Τα εκατομμύρια streams

13:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τουρκία: Απίστευτο ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών του πρωταθλήματος - Βίντεο

13:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων εφόσον μας εμπιστευτεί ο λαός»

13:29ΥΓΕΙΑ

«Προλαμβάνω»: Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ξεκινά το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων

13:26ANNOUNCEMENTS

Θέλω να σου κρατάω το χέρι του Τάσου Ιορδανίδη - Για 6ο χρόνο στο Θέατρο Άλφα

13:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GSI: «Η ευαισθησία δεν σημαίνει και δικαίωμα» - Το μήνυμα της Αθήνας για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:52LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το «Κόντρα» στην κορυφή του Spotify μετά τη ρήξη με τον Καρβέλα - Τα εκατομμύρια streams

11:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Super El Niño» σε ιστορικά επίπεδα - Η Γη «κοκκινίζει» και η κορύφωση έρχεται τον Δεκέμβριο

10:07LIFESTYLE

Πώς θα ήταν η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ αν της απαγόρευε ο Καρβέλας να ερμηνεύσει τα τραγούδια της - Θα τελείωνε το σόου σε ένα τέταρτο

12:54LIFESTYLE

Καρβέλας για απαγόρευση τραγουδιών Βίσση: Διαψεύδει ότι έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πλιγούρι και κουσκούς: Μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά ποιο ξεχωρίζει για έντερο και ποιο για θυρεοειδή;

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός λειτουργίας το 100 - Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για έκτακτη ανάγκη

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού» στον νυχτερινό ουρανό

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Βίσση - Νίκος Καρβέλας: Ο όρος που «τίναξε στον αέρα» τη συμφωνία

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μετονομάζει το προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ μετά την εντολή Ισραήλ να κλείσει οριστικά

11:59ΕΘΝΙΚΑ

Δείτε τη Φρεγάτα «Κουντουριώτης» να καταρρίπτει drones στη Μεσόγειο - Εντυπωσιακές εικόνες

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026: Το βραβείο απονεμήθηκε στην Άν Κάρσον για το τολμηρό και ευρηματικό έργο της που έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Πώς αιχμαλώτισαν τον «εξοικειωμένο» λύκο στο Ολυμπιακό Χωριό - Δείτε εικόνες από την επιχείρηση

12:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση πρωινή ζώνη: 20άρια για την Καινούργιου – Τι έκαναν οι υπόλοιποι

12:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη συνάντηση Μητσοτάκη με αλιείς: «Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα, θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε»

13:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τουρκία: Απίστευτο ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών του πρωταθλήματος - Βίντεο

13:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γραφείο Κούγια για υπόθεση Βαλυράκη κι αθώωση ψαράδων: «Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση»

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Νταλίκα γεμάτη ζάχαρη εξετράπη στην Αθηνών-Λαμίας – Σκορπίστηκε το φορτίο στον δρόμο

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων με τέσσερις τραυματίες - Ανάμεσα τους και ένα βρέφος

07:10ΕΘΝΙΚΑ

Tεθωρακισμένα οχήματα Stryker στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ: Ποια είναι, τι παρέχουν στο πεδίο μάχης

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η χήρα του Νίκου Ξυλούρη: «Κλαίω ακόμα που ζω εγώ και εκείνος έχει φύγει 46 χρόνια τώρα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ