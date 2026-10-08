Ρόδος: Αεροδιακομιδή 72χρονου επιβάτη από πλοίο

Snapshot Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο ασθενής μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ο συντονισμός της επιχείρησης έγινε από το ΕΚΣΕΔ σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο.

Η αεροδιακομιδή ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν προβλήματα. Snapshot powered by AI

Στον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση παραλαβής και αεροδιακομιδής ενός 72χρονου αλλοδαπού επιβάτη, ο οποίος ασθένησε ενώ επέβαινε σε πλοίο με σημαία Μάλτας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ρόδου, με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο προσέγγισε το πλοίο προκειμένου να παραλάβει τον ασθενή.

Ο 72χρονος μεταφέρθηκε με ασφάλεια και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου κρίθηκε απαραίτητη η παροχή ιατρικής φροντίδας.

Για την επιχείρηση τέθηκε σε εφαρμογή ο προβλεπόμενος συντονισμός από το ΕΚΣΕΔ, ενώ η αεροδιακομιδή ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν περαιτέρω προβλήματα.