Σφοδρή σύγκρουση δύο Ι.Χ. στο Αγρίνιο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί

Snapshot Σφοδρή σύγκρουση δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων σημειώθηκε στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο το βράδυ της Πέμπτης 8/10/2026.

Ένα από τα οχήματα εκτράπηκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε κολόνα σήμανσης.

Οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγρινίου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (8/10/2026) στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο οχήματα να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει με δύναμη σε κολόνα σήμανσης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους δύο οδηγούς στο Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη, διερευνώνται.

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