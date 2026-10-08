Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Αθηνών - Κορίνθου: Συγκρούστηκαν 4 μοτοσικλέτες
Εξαιτίας τροχαίου παρατηρείται αυξημένη κυκλοφορία
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- Συγκρούστηκαν τέσσερις μοτοσικλέτες στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.
- Η σύγκρουση προκάλεσε αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα.
- Τα προβλήματα στην κυκλοφορία εντοπίζονται στο ύψος της Αττικής Οδού.
Τροχαίο με τέσσερις μοτοσικλέτες σημειώθηκε στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.
Εξαιτίας της σύγκρουσης παρατηρούνται αυτή την ώρα προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της Αττικής Οδού.
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