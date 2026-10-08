Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Αθηνών - Κορίνθου: Συγκρούστηκαν 4 μοτοσικλέτες

Εξαιτίας της σύγκρουσης παρατηρούνται αυτή την ώρα προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της Αττικής Οδού.

Τροχαίο με τέσσερις μοτοσικλέτες σημειώθηκε στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.

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