Θεσσαλονίκη: Εκτός λειτουργίας το μετρό λόγω τεχνικού προβλήματος
Ταλαιπωρία για τους επιβάτες
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- Το μετρό Θεσσαλονίκης έχει διακοπεί προσωρινά σε όλο το μήκος της γραμμής λόγω τεχνικού προβλήματος.
- Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια από νωρίς το απόγευμα.
- Πραγματοποιούνται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
- Θα εκδοθούν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση των επιβατών.
- Ζητείται συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστείται το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.
Εκτός λειτουργίας είναι από νωρίς το απόγευμα το μετρόΘεσσαλονίκης, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.
Η ανακοίνωση της Thema:
Σας ενημερώνουμε ότι, για τεχνικούς λόγους, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής και δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.
Αυτή τη στιγμή διενεργούνται όλοι οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και υλοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα.
Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού. Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση και ευχαριστούμε για την κατανόηση.
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