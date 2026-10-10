Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η στιγμή για να κερδίσουμε μια ώρα ύπνο

Όταν η ώρα δείξει 04:00, τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν στις 03:00, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Αλλαγή ώρας 2026: Πλησιάζει η στιγμή για να κερδίσουμε μια ώρα ύπνο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, στις 04:00, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, στις 03:00, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.
  • Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως βασικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούνται περίπου 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της εκμετάλλευσης του φυσικού φωτός.
  • Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το 1932 και είναι κοινή πρακτική σε πολλές χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία.
  • Υπάρχουν αντιδράσεις και επιστημονικές ενδείξεις ότι η αλλαγή ώρας μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την υγεία, χωρίς να διαφαίνεται πλέον ενεργειακό όφελος.
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα, με την αλλαγή των δεικτών των ρολογιών να πραγματοποιείται τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου, στις 25 Οκτωβρίου.

Έτσι, στις 04:00 τα ξημερώματα θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω, στις 03:00.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του υπουργείο Μεταφορών αναφέρει:

Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ..

Γιατί γίνεται η αλλαγή της ώρας

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας έχει ως βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολικά, κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τον Ήλιο.

Τη δεκαετία του '70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Θερινή και χειμερινή ώρα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Η αλλαγή της ώρας, που είχε υιοθετηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (στη Γαλλία από το 1976), προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια.

Οι επικριτές της επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας.

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