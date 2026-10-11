Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος - Οδηγούσε αυτοκίνητο με ταχύτητα 166 χιλιόμετρα την ώρα
Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος πραγματοποιούσε συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς
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Ένας 22χρονος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ο 22χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων, ενώ κινούνταν με ταχύτητα 166 χιλιομέτρων την ώρα, τη στιγμή που το όριο ταχύτητας ήταν 90.
Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος πραγματοποιούσε συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς.
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