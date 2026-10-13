Εμμηνόπαυση και κιλά: Τι αλλάζει και πώς μπορούν να βοηθήσουν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

Γράφει ο Γρηγόρης Ευφραιμίδης, MD, PhD Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας στο Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Newsroom

Εμμηνόπαυση και κιλά: Τι αλλάζει και πώς μπορούν να βοηθήσουν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Τρώω όπως πάντα, κι όμως παχαίνω». Μια φράση που ακούμε συχνά στο ιατρείο από γυναίκες γύρω στα 50. Πράγματι, το σώμα στην εμμηνόπαυση αλλάζει. Οι γυναίκες, όμως, δεν χρειάζεται να συμβιβαστούν με τα επιπλέον κιλά: η αύξηση του βάρους μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Γιατί αλλάζει το σώμα στην εμμηνόπαυση

Με την ηλικία χάνουμε σταδιακά μυϊκή μάζα και ο οργανισμός καίει λιγότερες θερμίδες. Έτσι, οι ίδιες διατροφικές συνήθειες μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους. Παράλληλα, η πτώση των οιστρογόνων ευνοεί τη συγκέντρωση λίπους στην κοιλιά. Οι εξάψεις, ο κακός ύπνος και η λιγότερη κίνηση συχνά δυσκολεύουν την προσπάθεια.

Γιατί μας απασχολεί η συσσώρευση λίπους στην κοιλιά

Το λίπος γύρω από τα εσωτερικά όργανα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακών νοσημάτων και συσσώρευσης λίπους στο ήπαρ. Γι’ αυτό παρακολουθούμε τόσο τις αλλαγές στο βάρος όσο και στην περίμετρο της μέσης.

Η φροντίδα για το βάρος ξεκινά από την καθημερινότητα: μεσογειακή διατροφή, επαρκής πρωτεΐνη, τουλάχιστον 150 λεπτά αερόβιας άσκησης την εβδομάδα και ενδυνάμωση δύο φορές εβδομαδιαίως. Ο καλός ύπνος είναι επίσης σημαντικός. Ακόμη και απώλεια 5–10% του βάρους μπορεί να βελτιώσει την υγεία.

Γρηγόρης Ευφραιμίδης

Ο Γρηγόρης Ευφραιμίδης, MD, PhD Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας στο Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πώς βοηθούν οι αγωνιστές GLP 1

Όταν χρειάζεται επιπλέον υποστήριξη, η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να συμπληρώσει τη διατροφή και την άσκηση. Η σεμαγλουτίδη μιμείται τη δράση του GLP-1, μιας ορμόνης που παράγεται στο έντερο μετά το φαγητό.

Δρα σε περιοχές του εγκεφάλου που ρυθμίζουν την όρεξη: μειώνει την πείνα και την επιθυμία για φαγητό και βοηθά να νιώθουμε χορτάτοι. Έτσι, διευκολύνει τη μείωση της ποσότητας τροφής που καταναλώνουμε. Η ενέσιμη μορφή χορηγείται υποδόρια μία φορά την εβδομάδα, με σταδιακή αύξηση της δόσης και τακτική παρακολούθηση. Πρόκειται για φαρμακευτική αντιμετώπιση του αυξημένου βάρους, όχι για ορμονική θεραπεία της εμμηνόπαυσης.

Λειτουργούν αποτελεσματικά τα φάρμακα για τη διαχείριση της παχυσαρκίας κατά την εμμηνόπαυση;

Εκ των υστέρων ανάλυση της μελέτης STEP UP, που παρουσιάστηκε τον Μάιο του 2026 στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας, κατέγραψε σημαντική απώλεια βάρους σε γυναίκες με παχυσαρκία χωρίς διαβήτη. Με σεμαγλουτίδη 7,2 mg εβδομαδιαίως, η εκτιμώμενη μέση απώλεια βάρους στις 72 εβδομάδες, περίπου 17 μήνες, ήταν περίπου 23% πριν από την εμμηνόπαυση και 20% τόσο στην περιεμμηνόπαυση όσο και μετά την εμμηνόπαυση. Σε υπομελέτη της STEP UP, η απώλεια βάρους αφορούσε κυρίως λίπος, συμπεριλαμβανομένου του σπλαχνικού, με διατήρηση της μυϊκής λειτουργίας. Αυτό αναδεικνύει τη σημασία της ποιοτικής απώλειας βάρους.

Απώλεια 20% αντιστοιχεί σε 20 κιλά για αρχικό βάρος 100 κιλών. Τα ποσοστά υπολογίστηκαν με την παραδοχή ότι όλες οι συμμετέχουσες παρέμεναν στη θεραπεία. Είναι μέσοι όροι και το αποτέλεσμα διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα.

Το όφελος, όμως, μπορεί να υπερβαίνει τα κιλά. Στη μελέτη SELECT, η σεμαγλουτίδη 2,4 mg μείωσε κατά 20% τον συνολικό σχετικό κίνδυνο εμφράγματος, εγκεφαλικού ή καρδιαγγειακού θανάτου, έναντι εικονικού φαρμάκου. Το αποτέλεσμα αφορά συνολικά άτομα τουλάχιστον 45 ετών, με υπέρβαρο ή παχυσαρκία και ήδη εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, χωρίς διαβήτη.

Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε

Η θεραπεία απαιτεί ιατρική συνταγή και συγκεκριμένες ενδείξεις: παχυσαρκία ή υπέρβαρο με σχετιζόμενα προβλήματα υγείας. Η εμμηνόπαυση μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη. Συχνές παρενέργειες είναι ναυτία, έμετοι, διάρροια και δυσκοιλιότητα, που συνήθως υποχωρούν με τον χρόνο. Η αντιμετώπιση είναι μακροχρόνια, καθώς μετά τη διακοπή συχνά επιστρέφει μέρος του χαμένου βάρους.

Στόχος είναι η καλύτερη υγεία, η ποιοτική απώλεια βάρους, η απώλεια λιπώδους ιστού, η διατήρηση των μυών και μια καθημερινότητα με περισσότερη ευεξία και καλύτερη ποιότητα ζωής, με σχέδιο προσαρμοσμένο σε κάθε γυναίκα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:42ΥΓΕΙΑ

Χειρουργική βελτίωση της γονιμότητας: Όταν η αντιμετώπιση ενός «εμποδίου» ανοίγει τον δρόμο προς την εγκυμοσύνη

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ρωσία δεν υπάκουσε στην έκκληση Τραμπ να σταματήσουν τα χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης για Τσίπρα: «Αλλαγή δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση και με τοξικότητα»

14:25ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Νέες δυνατότητες για το Πολεμικό Ναυτικό από τα αυτόνομα θαλάσσια συστήματα

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 22χρονο για το θάνατο της 20χρονης Χριστίνας από MDMA σε πάρτι

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Παντού έκαναν ναρκωτικά στο πάρτι» λέει θαμώνας του event στο οποίο πέθανε η 20χρονη

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει βάσει προγραμματισμού, δεν θα ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Κατέθεσε η μητέρα του 22χρονου Γεράσιμου - «Είναι σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του»

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης για αεροσκάφος που έφτασε από Κέρκυρα - Απογειώθηκαν και Eurofighter

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου Ιρανού που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για serial killer στο Μίσιγκαν: 5 άστεγοι νεκροί κατά μήκος του ποταμού

13:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Αύξηση κατά τα 30% - Η ανακοίνωση Πιερρακάκη

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τέθηκε υπό έλεγχο πριν επεκταθεί

13:30ΥΓΕΙΑ

Ποιος φροντίζει τον ασθενή όταν επιστρέφει στο σπίτι;

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Εμμηνόπαυση και κιλά: Τι αλλάζει και πώς μπορούν να βοηθήσουν τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Εισήχθη στο νοσοκομείο της Ρώμης για τη χειρουργική επέμβαση – Ταυτόχρονη προσευχή τις Καθολικής κοινότητας σε όλο τον κόσμο

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Μυστήριο με τον θάνατο 51χρονης - Πέθανε ενώ έκανε αιμοκάθαρση

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Δηλητηρίαζε 18 μήνες τη συνάδελφό του - Της έριχνε κάδμιο στο νερό - Στη δημοσιότητα το βίντεο

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας από τους κατηγορούμενους

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 13,9 μονάδες και Βουλή με 10 κόμματα – Μειώνεται η διαφορά μεταξύ ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης για αεροσκάφος που έφτασε από Κέρκυρα - Απογειώθηκαν και Eurofighter

13:55ΚΟΣΜΟΣ

«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου Ιρανού που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι «κόκκινες» περιοχές για τις επόμενες ώρες - Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία

09:27WHAT THE FACT

Το μουλάρι που βοήθησε στην κατασκευή του Παρθενώνα και εξασφάλισε ισόβια σύνταξη

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Αττική - Ποια θα είναι η δυσκολότερη ημέρα

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αναβαθμίστηκε σε κόκκινο το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες είναι οι επικίνδυνες περιοχές

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασωπού

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδήμαρχος Αθηναίων στο Newsbomb.gr για Γκράβα: «Δεν βρέθηκε διαρροή φυσικού αερίου, αλλά οι μελέτες δεν αποτυπώνουν την εγκατάσταση, όσο μένει αναπάντητο το τι μυρίζει, θα μείνουν κλειστά τα σχολεία»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 22χρονο για το θάνατο της 20χρονης Χριστίνας από MDMA σε πάρτι

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 13,9 μονάδες και Βουλή με 10 κόμματα – Μειώνεται η διαφορά μεταξύ ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Μυστήριο με τον θάνατο 51χρονης - Πέθανε ενώ έκανε αιμοκάθαρση

07:38ΚΟΣΜΟΣ

To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή

13:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Αύξηση κατά τα 30% - Η ανακοίνωση Πιερρακάκη

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Παντού έκαναν ναρκωτικά στο πάρτι» λέει θαμώνας του event στο οποίο πέθανε η 20χρονη

12:41ΚΟΣΜΟΣ

«Συντονισμένο σχέδιο» - Άνω κάτω οι καλεσμένοι: Στον έναν όροφο παντρευόταν τη νυν, στον άλλον βάφτιζε το παιδί με την πρώην

10:59LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Δεν φοβάμαι - Όλες οι φορολογικές μου υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο»

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Κατέθεσε η μητέρα του 22χρονου Γεράσιμου - «Είναι σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του»

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος στο Newsbomb.gr: «Καιρικό κοκτέιλ» με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ - Πότε θα «χτυπήσει» στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ