Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσπρωτία: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό - Ενδείξεις για διπλή αυτοκτονία

Snapshot Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στην κατοικία του στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας.

Στο σπίτι βρέθηκαν δύο ποτήρια με νερό και σημείωμα με την προειδοποίηση «προσοχή δηλητήριο».

Υπάρχει δεύτερο σημείωμα που αναφέρει ότι η αυτοχειρία ήταν δική τους απόφαση και περιλαμβάνει ευχές προς την οικογένειά τους.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο διπλής αυτοκτονίας και τη χρήση δηλητηρίου.

Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (12/10/2026) στον Παραπόταμο Θεσπρωτίας, όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ηλικίας 89 και 84 ετών, εντοπίστηκε νεκρό στην κατοικία του.

Σύμφωνα με το thespro.gr, οι δύο ηλικιωμένοι φέρεται να έβαλαν οι ίδιοι τέλος στη ζωή τους, με τις αστυνομικές αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Στο τραπέζι του σπιτιού που έμεναν οι δυο τους βρέθηκαν δύο ποτήρια με νερό, καθώς και σημείωμα στο οποίο υπήρχε η προειδοποίηση «προσοχή δηλητήριο».

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε δεύτερο σημείωμα που φέρεται να άφησε το ζευγάρι, στο οποίο αναφερόταν ότι η πράξη αποτελούσε αποκλειστικά δική τους απόφαση και ευθύνη, ενώ διατυπώνονταν ευχές προς τα μέλη της οικογένειάς τους.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου τους, καθώς και το ενδεχόμενο χρήσης δηλητηριώδους ουσίας, παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.