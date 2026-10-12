Ερρίκος Ντυνάν: «Δώρο ζωής» για έξι ασθενείς η απόφαση οικογένειας να δωρίσει τα όργανα 29χρονου

Snapshot Η οικογένεια 29χρονου ασθενούς που απεβίωσε από εγκεφαλική αιμορραγία αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα του, σώζοντας έξι ασθενείς.

Η καρδιά και οι πνεύμονες μεταμοσχεύτηκαν σε 20χρονο ασθενή με σοβαρή καρδιολογική και πνευμονική νόσο στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Το ήπαρ μεταφέρθηκε στην Ιταλία για μεταμόσχευση, ενώ οι νεφροί και οι κερατοειδείς χιτώνες δόθηκαν σε ασθενείς στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση λήψης οργάνων πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του νοσηλευτικού προσωπικού του Ερρίκος Ντυνάν.

Η διοίκηση του Ερρίκος Ντυνάν ευχαρίστησε την οικογένεια για την απόφασή της και τόνισε τη σημασία της δωρεάς οργάνων ως «νίκη ζωής». Snapshot powered by AI

Μια από τις μεγαλύτερες στα ελληνικά χρονικά «γέφυρες ζωής» για έξι συνανθρώπους μας στήθηκε το Σαββατοκύριακο με αφετηρία τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ερρίκος Ντυνάν και τη δωρεά οργάνων από 29χρονo ασθενή από την Αθήνα, που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή, ύστερα από εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία.

Η οικογένεια του άτυχου ασθενούς, του οποίου διαπιστώθηκε ο θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους έπειτα από τις απαιτούμενες κλινικές εξετάσεις, πήρε τη γενναία απόφαση -μέσα στην οδύνη και συντριβή της- να κάνει «δώρο ζωής» σε άλλους ασθενείς, προσφέροντας ζωτικά όργανά του. Ακολούθησε μια μαραθώνια επιχείρηση για τη λήψη οργάνων, που κινητοποίησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ερρίκος Ντυνάν, υπό τη γενική εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ο οποίος καθόρισε και την επιλογή των ληπτών.

Ειδικότερα, η καρδιά και οι πνεύμονες παρελήφθησαν από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, προκειμένου να μεταμοσχευτούν σε 20χρονο συμβατό ασθενή με σοβαρή καρδιολογική ανεπάρκεια και πνευμονοπάθεια τελικού σταδίου. Το ήπαρ μεταφέρθηκε για μεταμόσχευση σε συμβατό λήπτη στην Ιταλία, οι νεφροί παρελήφθησαν από το Λαϊκό Νοσοκομείο για μεταμόσχευση σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι κερατοειδείς χιτώνες παρελήφθησαν από το Νοσοκομείο Αττικόν, προκειμένου να μεταμοσχευθούν σε συμβατούς λήπτες, σε συνεργασία με την Τράπεζα Οφθαλμικών Ιστών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

Με την ολοκλήρωση της πολύωρης επιχείρησης, η διοίκηση του Ερρίκος Ντυνάν, μεταφέροντας τις ευχαριστίες της στην οικογένεια του άτυχου δότη για την αξιοθαύμαστη απόφασή της που «γεφυρώνει» τη ζωή με τον θάνατο, τόνισε: «Η δύναμή της τη στιγμή του αβάσταχτου πόνου μάς συγκλονίζει όλους. Η δική μας δέσμευση είναι ότι θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη γενικότερη προσπάθεια για τη δωρεά οργάνων σώματος, με τη βεβαιότητα ότι αποτελεί, τελικά, μια νίκη ζωής…».

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