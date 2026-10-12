Ερρίκος Ντυνάν: «Δώρο ζωής» για έξι ασθενείς η απόφαση οικογένειας να δωρίσει τα όργανα 29χρονου

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δωρεές οργάνων στην Ελλάδα

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ερρίκος Ντυνάν: «Δώρο ζωής» για έξι ασθενείς η απόφαση οικογένειας να δωρίσει τα όργανα 29χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η οικογένεια 29χρονου ασθενούς που απεβίωσε από εγκεφαλική αιμορραγία αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα του, σώζοντας έξι ασθενείς.
  • Η καρδιά και οι πνεύμονες μεταμοσχεύτηκαν σε 20χρονο ασθενή με σοβαρή καρδιολογική και πνευμονική νόσο στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.
  • Το ήπαρ μεταφέρθηκε στην Ιταλία για μεταμόσχευση, ενώ οι νεφροί και οι κερατοειδείς χιτώνες δόθηκαν σε ασθενείς στην Ελλάδα.
  • Η επιχείρηση λήψης οργάνων πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του νοσηλευτικού προσωπικού του Ερρίκος Ντυνάν.
  • Η διοίκηση του Ερρίκος Ντυνάν ευχαρίστησε την οικογένεια για την απόφασή της και τόνισε τη σημασία της δωρεάς οργάνων ως «νίκη ζωής».
Snapshot powered by AI

Μια από τις μεγαλύτερες στα ελληνικά χρονικά «γέφυρες ζωής» για έξι συνανθρώπους μας στήθηκε το Σαββατοκύριακο με αφετηρία τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Ερρίκος Ντυνάν και τη δωρεά οργάνων από 29χρονo ασθενή από την Αθήνα, που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή, ύστερα από εκτεταμένη εγκεφαλική αιμορραγία.

Η οικογένεια του άτυχου ασθενούς, του οποίου διαπιστώθηκε ο θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους έπειτα από τις απαιτούμενες κλινικές εξετάσεις, πήρε τη γενναία απόφαση -μέσα στην οδύνη και συντριβή της- να κάνει «δώρο ζωής» σε άλλους ασθενείς, προσφέροντας ζωτικά όργανά του. Ακολούθησε μια μαραθώνια επιχείρηση για τη λήψη οργάνων, που κινητοποίησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ερρίκος Ντυνάν, υπό τη γενική εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), ο οποίος καθόρισε και την επιλογή των ληπτών.

Ειδικότερα, η καρδιά και οι πνεύμονες παρελήφθησαν από το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, προκειμένου να μεταμοσχευτούν σε 20χρονο συμβατό ασθενή με σοβαρή καρδιολογική ανεπάρκεια και πνευμονοπάθεια τελικού σταδίου. Το ήπαρ μεταφέρθηκε για μεταμόσχευση σε συμβατό λήπτη στην Ιταλία, οι νεφροί παρελήφθησαν από το Λαϊκό Νοσοκομείο για μεταμόσχευση σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι κερατοειδείς χιτώνες παρελήφθησαν από το Νοσοκομείο Αττικόν, προκειμένου να μεταμοσχευθούν σε συμβατούς λήπτες, σε συνεργασία με την Τράπεζα Οφθαλμικών Ιστών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς».

Με την ολοκλήρωση της πολύωρης επιχείρησης, η διοίκηση του Ερρίκος Ντυνάν, μεταφέροντας τις ευχαριστίες της στην οικογένεια του άτυχου δότη για την αξιοθαύμαστη απόφασή της που «γεφυρώνει» τη ζωή με τον θάνατο, τόνισε: «Η δύναμή της τη στιγμή του αβάσταχτου πόνου μάς συγκλονίζει όλους. Η δική μας δέσμευση είναι ότι θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη γενικότερη προσπάθεια για τη δωρεά οργάνων σώματος, με τη βεβαιότητα ότι αποτελεί, τελικά, μια νίκη ζωής…».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Καλλιάνου για επικίνδυνα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 5 περιοχές

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Λουκέτο» σε ιδιωτική κλινική ομίλου που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων - Ξεκινούν οι επισκευές σε κτίρια

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Η Συμφωνία της Μέκκας στην τουρκική εθνοσυνέλευση, τις επόμενες ημέρες

18:41ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Αστέγων με μεγάλη δράση στο Θησείο

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Κάλας: Δεν είναι τώρα η στιγμή να χαλαρώσει η πίεση στη Μόσχα

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ανάκαμψη έπειτα από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις - Άνοδος για 74 μετοχές

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός και 24 τραυματίες στο βόρειο Ισραήλ - Εξερράγη μηχανισμός σε σχολική εκδρομή

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Εξερευνώντας τον υπόγειο Κηφισό: Οι εισροές λυμάτων και οι φθορές στην κοίτη – Τι καταθέτει στο Newsbomb ο μηχανικός που την επιθεώρησε, δείτε εικόνες

18:12ΕΛΛΑΔΑ

12 Οκτωβρίου 1944: Ήταν ο επισμηναγός Κοττάς ο τελευταίος νεκρός της Ελληνικής Αεροπορίας την ημέρα που η Αθήνα απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς;

18:03LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η αναδημοσίευση στο TikTok που προκάλεσε νέα σχόλια - «Αυτό δεν θα μας το πάρεις Καρβέλα»

18:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ αυτή την εβδομάδα

17:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου για την αφίσα με τη σβάστικα στην Ακρόπολη

17:49LIFESTYLE

Διακόπηκε η συνεργασία του Σταμάτη Ζαχαρού με το One Channel: «Αιφνιδίως και αδικαιολόγητα», λέει ο παρουσιαστής

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Επιμένει στο ρωσικό ντίζελ παρά τις αντιδράσεις και βάζει στο στόχαστρο την ΕΕ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για νεαρή: Άγνωστος έστησε ερωτικό προφίλ με τα πραγματικά της στοιχεία– Η αγγελία αναδημοσιεύτηκε σε 3 πλατφόρμες

17:32ΕΛΛΑΔΑ

«Δώρο ζωής» για έξι ασθενείς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιταλία η απόφαση οικογένειας να δωρίσει τα όργανα 29χρονου που έφυγε από τη ζωή

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Αν το μέλι ανέπτυξε κόκκους ή στερεοποιήθηκε μέσα στο βαζάκι, σημαίνει ότι χάλασε;

17:26LIFESTYLE

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Έρρικας Πρεζεράκου για την απώλεια της ανιψιάς της - «Αυτό ήταν το συμβόλαιό της»

17:24ΕΛΛΑΔΑ

«Προσοχή, δηλητήριο»: Το σημείωμα που άφησαν ο 89χρονος και η 84χρονη πριν δώσουν τέλος στη ζωή τους στη Θεσπρωτία – Ερευνάται εάν αυτοκτόνησαν με δηλητήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:26ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Πότε θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες την Αττική – Ποιες ώρες θέλουν προσοχή

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

18:03LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η αναδημοσίευση στο TikTok που προκάλεσε νέα σχόλια - «Αυτό δεν θα μας το πάρεις Καρβέλα»

16:31LIFESTYLE

«Μόνο η φωνή τον θυμίζει»: Η ανανεωμένη εμφάνιση και το βίντεο του Λευτέρη Πανταζή προκάλεσαν σχόλια

17:24ΕΛΛΑΔΑ

«Προσοχή, δηλητήριο»: Το σημείωμα που άφησαν ο 89χρονος και η 84χρονη πριν δώσουν τέλος στη ζωή τους στη Θεσπρωτία – Ερευνάται εάν αυτοκτόνησαν με δηλητήριο

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Ράβε ξήλωνε με την κατάταξη στρατευσίμων στον Στρατό: Τι αλλάζει για ΕΣΣΟ Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου

15:49LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής

17:49LIFESTYLE

Διακόπηκε η συνεργασία του Σταμάτη Ζαχαρού με το One Channel: «Αιφνιδίως και αδικαιολόγητα», λέει ο παρουσιαστής

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαρακατσάνοι: Η ονομασία και η καταγωγή της πανάρχαιας ελληνικής νομαδικής φυλής

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών – Εντοπίστηκαν προποφόλη και μιδαζολάμη

17:26LIFESTYLE

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Έρρικας Πρεζεράκου για την απώλεια της ανιψιάς της - «Αυτό ήταν το συμβόλαιό της»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έβαλε ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της - Προσπάθησε να τον δηλητηριάσει

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για νεαρή: Άγνωστος έστησε ερωτικό προφίλ με τα πραγματικά της στοιχεία– Η αγγελία αναδημοσιεύτηκε σε 3 πλατφόρμες

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση με την κατάταξη της ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2026: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Ελ Νίνιο: Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για «τέλεια καταιγίδα» φτώχειας

18:12ΕΛΛΑΔΑ

12 Οκτωβρίου 1944: Ήταν ο επισμηναγός Κοττάς ο τελευταίος νεκρός της Ελληνικής Αεροπορίας την ημέρα που η Αθήνα απελευθερώθηκε από τους Γερμανούς;

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Αν το μέλι ανέπτυξε κόκκους ή στερεοποιήθηκε μέσα στο βαζάκι, σημαίνει ότι χάλασε;

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Εξερευνώντας τον υπόγειο Κηφισό: Οι εισροές λυμάτων και οι φθορές στην κοίτη – Τι καταθέτει στο Newsbomb ο μηχανικός που την επιθεώρησε, δείτε εικόνες

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην πανεπιστημιακή κοινότητα: Πέθανε ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Μανώλης Χαιρετάκης

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 24ώρο για την Αττική - Η πρόγνωση του ECMWF για επικίνδυνες καταιγίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ