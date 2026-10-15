Εντοπίστηκε τμήμα όλμου στον Πειραιά - Διακοπή κυκλοφορίας

Snapshot Η κυκλοφορία στην οδό Δραγατσανίου διακόπηκε από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου.

Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας και διαχειρίζονται το εύρημα. Snapshot powered by AI

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Δραγατσανίου, στην περιοχή του Πειραιά, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, μετά τον εντοπισμό τμήματος όλμου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο τμήμα της οδού Δραγατσανίου από το ύψος της οδού Θεσμοφορίου, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Στο σημείο αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση του ευρήματος.