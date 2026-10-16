Motor Oil: Προσήχθη εργολάβος για το νέο ατύχημα με τέσσερις τραυματίες- Οι δύο σοβαρά

Η έκρηξη προκλήθηκε από αιφνίδια εκτόνωση αερίου κατά την ηλεκτροσυγκόλληση, χωρίς να προκληθεί πυρκαγιά

Μιχάλης Παπαδάκος

Motor Oil: Προσήχθη εργολάβος για το νέο ατύχημα με τέσσερις τραυματίες- Οι δύο σοβαρά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, με δύο να νοσηλεύονται σοβαρά στο Θριάσιο Νοσοκομείο.
  • Η έκρηξη προκλήθηκε από αιφνίδια εκτόνωση αερίου κατά την ηλεκτροσυγκόλληση, χωρίς να προκληθεί πυρκαγιά.
  • Ένας 62χρονος εργολάβος, υπεύθυνος για τις εργασίες συντήρησης, προσήχθη για τη διερεύνηση του ατυχήματος, με πιθανή μετατροπή της προσαγωγής σε σύλληψη.
  • Η Motor Oil ανακοίνωσε αναστολή των εργασιών προληπτικής συντήρησης έως τις 19 Οκτωβρίου, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
  • Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά φονική έκρηξη στις ίδιες εγκαταστάσεις, που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και συλλήψεις τεσσάρων ατόμων.
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Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, με τέσσερις εργαζομένους να τραυματίζονται έπειτα από έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης. Δύο από τους τραυματίες, ηλικίας 40 και 59 ετών, φέρουν σοβαρότερα τραύματα και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που εξωτερικό συνεργείο εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημειώθηκε αιφνίδια και βίαιη εκτόνωση αερίου, η οποία προκάλεσε έκρηξη. Από το συμβάν δεν προκλήθηκε πυρκαγιά.

Οι δύο σοβαρότερα τραυματισμένοι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Ωστόσο, λόγω των εγκαυμάτων και των καταγμάτων που υπέστησαν, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο Θριάσιο για την παροχή εξειδικευμένης περίθαλψης.

Μάλιστα, ένας από τους δύο υπέστη ιδιαίτερα σοβαρά κατάγματα και υποβλήθηκε επειγόντως σε χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια, και οι δύο εισήχθησαν στην κλινική εγκαυμάτων, όπου παραμένουν υπό αυξημένη ιατρική παρακολούθηση.

Οι άλλοι δύο τραυματίες και η προσαγωγή εργολάβου

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν ακόμη δύο εργαζόμενοι, ένας 28χρονος Έλληνας και ένας 48χρονος Σλοβένος, οι οποίοι μετέβησαν με δικό τους όχημα στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Τα τραύματά τους χαρακτηρίζονται ελαφρά. Ο 28χρονος τραυματίστηκε κατά την πτώση του, η οποία προκλήθηκε από την έκρηξη, ενώ ο 48χρονος χτυπήθηκε από το ισχυρό ωστικό κύμα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του ατυχήματος, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή 62χρονου εργολάβου, ο οποίος είχε αναλάβει τις εργασίες συντήρησης. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η προσαγωγή του να μετατραπεί σε σύλληψη, καθώς αναμένονται τα πορίσματα των ελεγκτών της Επιθεώρησης Εργασίας.

Motor Oil: Αναστέλλονται οι εργασίες συντήρησης έως τις 19 Οκτωβρίου

Σε ανακοίνωσή της, η Motor Oil αναφέρει ότι το συμβάν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η εταιρεία κάνει λόγο για δύο τραυματίες εργαζομένους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της εταιρείας, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, η Motor Oil ανακοίνωσε την άμεση αναστολή των εργασιών προληπτικής συντήρησης (shut down) έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Το νέο εργατικό ατύχημα σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Για εκείνο το περιστατικό είχαν συλληφθεί τέσσερα άτομα, ενώ το νέο συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών στις εγκαταστάσεις.

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