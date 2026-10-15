Motor Oil: Διερευνώνται τα αίτια του συμβάντος, διακομίστηκαν άμεσα στο νοσοκομείο οι τραυματίες
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού
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- Κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε εκτός λειτουργίας μονάδα της Motor Oil σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου.
- Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα.
- Το περιστατικό φαίνεται να προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται σε συνεργασία με τις Αρχές.
- Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης/shut down αναστέλλονται έως τη Δευτέρα 19/10.
Έκτακτη ανακοίνωση εξέδωσε η Motor Oil μετά το ατύχημα στις εγκαταστάσεις της.
Σε αυτή σημειώνεται: Σήμερα, κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις Αρχές.
Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης/shut down αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10.
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