ΣτΕ: Ευθύνη των τηλεοπτικών σταθμών και για το περιεχόμενο των ιστοτόπων τους

Η απαγόρευση πρόκλησης μίσους λόγω φύλου δεσμεύει όλους τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων

Άγγελος Βουράκης

ΣτΕ: Ευθύνη των τηλεοπτικών σταθμών και για το περιεχόμενο των ιστοτόπων τους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Συμβούλιο της Εικρατείας επιβεβαιώνει την ευθύνη των τηλεοπτικών σταθμών για το περιεχόμενο που μεταδίδεται μέσω των διαδικτυακών ιστοτόπων τους.
  • Οι υποχρεώσεις σεβασμού της ανθρώπινης αξίας και αποτροπής της έμφυλης βίας ισχύουν και για το διαδικτυακό περιεχόμενο των τηλεοπτικών φορέων.
  • Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις για προσβλητικό περιεχόμενο που αναρτάται σε ιστοσελίδες τηλεοπτικών σταθμών.
  • Η επίκληση λαθών εργαζομένων δεν απαλλάσσει τον τηλεοπτικό φορέα από την ευθύνη για το μεταδιδόμενο περιεχόμενο.
  • Η απόφαση 1470/2026 διευκρινίζει ότι η προστασία της ανθρώπινης αξίας και ο έλεγχος της τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων επεκτείνονται και στο διαδίκτυο.
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Την ευθύνη των τηλεοπτικών σταθμών για το περιεχόμενο που μεταδίδεται μέσω των διαδικτυακών ιστοτόπων τους, ακόμη και όταν πρόκειται για σχόλια παικτών ριάλιτι που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξία και παρακινούν σε έμφυλη βία, επιβεβαιώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 1470/2026.

Το Δ' Τμήμα του ΣτΕ, σε επταμελή σύνθεση, εξέτασε τη νομιμότητα προστίμου που επέβαλε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για τη μετάδοση, μέσω του διαδικτυακού ιστοτόπου τηλεοπτικού σταθμού, σχολίων παίκτη του ριάλιτι «Big Brother», τα οποία αναφέρονταν σε βιασμό και κρίθηκαν προσβλητικά για την ανθρώπινη αξία.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι υποχρεώσεις των ιδιωτικών τηλεοπτικών φορέων για τη διασφάλιση της ποιοτικής στάθμης του προγράμματος και τον σεβασμό της αξίας του ανθρώπου δεν περιορίζονται στην τηλεοπτική μετάδοση, αλλά επεκτείνονται και στο περιεχόμενο των ιστοτόπων τους. Παράλληλα, οι απαγορεύσεις μετάδοσης προγραμμάτων που εμπεριέχουν έμφυλες διακρίσεις και στερεότυπα ή υποβαθμίζουν το γυναικείο φύλο ισχύουν ανεξάρτητα από το μέσο μέσω του οποίου παρέχεται το περιεχόμενο.

Σύμφωνα με την απόφαση, η απαγόρευση πρόκλησης μίσους λόγω φύλου δεσμεύει όλους τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, χωρίς να προβλέπονται εξαιρέσεις ανάλογα με το μέσο μετάδοσης. Κατά συνέπεια, το ΕΣΡ έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις ακόμη και όταν το επίμαχο περιεχόμενο αναρτάται ή μεταδίδεται μέσω της ιστοσελίδας τηλεοπτικού φορέα.

Ειδικότερα, το ΣτΕ έκρινε επαρκώς αιτιολογημένη την κρίση του ΕΣΡ ότι ο τηλεοπτικός σταθμός όφειλε να έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να αποτρέψει την προβολή τέτοιου περιεχομένου, λαμβάνοντας υπόψη και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ριάλιτι. Μάλιστα, η επίκληση σφαλμάτων εργαζομένων ως αιτίας για τη μετάδοση των σχολίων δεν απαλλάσσει τον τηλεοπτικό φορέα από την ευθύνη του ούτε περιορίζει τις υποχρεώσεις του.

Με την απόφαση 1470/2026, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποσαφηνίζει, επομένως, ότι οι υποχρεώσεις προστασίας της ανθρώπινης αξίας και αποτροπής της έμφυλης βίας ακολουθούν το οπτικοακουστικό περιεχόμενο και στο διαδίκτυο, ενώ ο έλεγχος της τήρησής τους παραμένει στην αρμοδιότητα του ΕΣΡ.

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