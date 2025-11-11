Survivor: Η πρώτη καταγγελία στο ΕΣΡ και το τρέιλερ που δίχασε

Το Survivor θα βγει στον αέρα του ΣΚΑΪ, αλλά ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Survivor: Η πρώτη καταγγελία στο ΕΣΡ και το τρέιλερ που δίχασε
Λίγα 24ώρα βρίσκεται, στον αέρα του ΣΚΑΪ, το πρώτο τρέιλερ για το νέο «Survivor» και οι αντιδράσεις είναι πολλές.

«H Ελλάδα χωρίζεται στα δύο, δύο ομάδες, δύο διαφορετικοί κόσμοι, μία αναμέτρηση που θα γράψει ιστορία… Οι Αθηναίοι, οι Επαρχιώτες…», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο τρέιλερ. Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε Αθηναίους και Επαρχιώτες δεν έχει σχολιαστεί θετικά, ενώ ήδη φαίνεται ότι έχει φτάσει στο ΕΣΡ η πρώτη καταγγελία.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τρίτης, η Φαίη Σκορδά διάβασε στο «Buongiorno» αναφέρθηκε στην πρώτη καταγγελία πολίτη προς το ΕΣΡ για ρατσιστική διάκριση.

Όπως είπε από την πλευρά της, η χρήση του όρου παραπέμπει σε μια εποχή αντιλήψεων που έχουν ξεπεραστεί και ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στον τρόπο που παρουσιάστηκε η διάκριση. Φυσικά τον λόγο πήραν οι συνεργάτες της εκπομπής, με τον Ανδρέα Μικρούτσικο και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να «κεντάνε».

«Πριν από αρκετά χρόνια, μια ημέρα ξημέρωσε και ήταν γεμάτη η Αθήνα με ένα σύνθημα, το οποίο ήταν πλάκα, για πλάκα γράφτηκε αλλά γράφτηκε σε όλους τους τοίχους και διαδόθηκε “Έξω οι βλάχοι από την Αθήνα”. Το θυμάστε; Αυτό το οποίο ήταν μια χιουμοριστική παρένθεση, γιατί δεν είχε άλλο νόημα, τώρα γίνεται ιδεολογία και άποψη για εκπομπή. Ήμαρτον! Στο βωμό της τηλεθέασης και της διαφοροποίησης ένα χιλιοειπωμένο προϊόν, να βρουν άλλο στοιχείο, πέφτουν σε τέτοια ρατσιστική αντίληψη! Έξω οι βλάχοι από την τηλεόραση», παρατήρησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Να σημειωθεί ότι στις περισσότερες πρωινές εκπομπές υπήρξαν παρόμοια σχόλια και το ενδιαφέρον για τη συνέχεια είναι μεγάλο.

