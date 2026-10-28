28η Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Πώς κινούνται τα Μέσα Μεταφορά

Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των εορτασμών

Δημήτρης Δρίζος

28η Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Πώς κινούνται τα Μέσα Μεταφορά
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην Αθήνα, η κυκλοφορία διακόπτεται από τις 06:00 στις οδούς Μητροπόλεως, Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Συγγρού κατά τη διάρκεια της Δοξολογίας και της μαθητικής παρέλασης.
  • Ο σταθμός μετρό Σύνταγμα κλείνει προσωρινά από τις 08:00 και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση μέχρι το τέλος της παρέλασης.
  • Το τραμ τροποποιεί τα δρομολόγιά του με τερματικούς σταθμούς στις στάσεις «Φιξ» και «ΣΕΦ» στις γραμμές 6 και 7 αντίστοιχα, μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.
  • Στη Θεσσαλονίκη, απαγορεύεται η στάση, η στάθμευση και η κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους από νωρίς το πρωί έως το τέλος της παρέλασης.
  • Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη αφορούν κυρίως τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οδό 30ης Οκτωβρίου, την Παύλου Μελά και άλλους κεντρικούς δρόμους έως τις 15:00 της ημέρας.
Snapshot powered by AI

Σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί τα μέτρα της Τροχαίας για τη διεξαγωγή της επίσημης Δοξολογίας στη Μητρόπολη και λίγο πριν την πραγματοποίηση της μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα.

Ειδικότερα, από τις 06:00 έως την ολοκλήρωση της Δοξολογίας θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις κάθετες οδούς της έως την πρώτη παράλληλη.

Από τις 09:00 έως το πέρας της μαθητικής παρέλασης θα ισχύσουν διακοπές της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους και συγκεκριμένα:

Σε όλο το μήκος της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, όπως και στις κάθετες οδούς έως και την πρώτη παράλληλη.

Σε όλο το μήκος της Πανεπιστημίου, στις κάθετες οδούς και στην πρώτη παράλληλη.

Στη λεωφόρο Συγγρού από την Αθανασίου Διάκου έως τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Κλείνει ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

Προσωρινά κλείνει ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα από τις 8 το πρωί με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να διεξαχθεί ομαλά η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας. Οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Ο σταθμός πρόκειται να ανοίξει και πάλι με το πέρας της μαθητικής παρέλασης.

Αλλαγές και στα δρομολόγια του τραμ

Αλλαγές εφαρμόζονται και στη λειτουργία του τραμ και ειδικότερα στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», όπου προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «Φιξ» από τις 8 το πρωί με τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται στο τμήμα Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη.Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος» προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας.Οι αλλαγές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Αυστηρές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από τις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης και έως το τέλος της παρέλασης, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11:00, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε όλο το μήκος που αφορά τις εκδηλώσεις.

Στην οδό Γρηγορίου Παπανδρέου, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών.

Σε όλο το μήκος της οδού 30ης Οκτωβρίου.

Στην οδό Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την οδό Τσιμισκή.

Στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη λεωφόρο Στρατού.

Στην οδό Αγίας Τριάδος, στο τμήμα από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Βασιλέως Γεωργίου, όπου η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ισχύει έως τις 15:00 της Τετάρτης.Παράλληλα, από τις 5 το πρωί και μέχρι την ολοκλήρωση της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γ. Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ. Κυδωνιών και καθ’ όλο το μήκος της 30ης Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα, από τις 7 το πρωί σταδιακά και την ολοκλήρωση της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Μ. Μπότσαρη – Καραϊσκάκη – Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π. Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ. Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ. Κακαβού.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ. Νίκης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:39ΕΘΝΙΚΑ

ΓΕΕΘΑ για την 28η Οκτωβρίου: «Τιμούμε το παρελθόν, υπερασπιζόμαστε το μέλλον»

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος που έδειξε τα γεννητικά του όργανα σε 25χρονη

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: O Γκολάν ανοίγει την πόρτα σε συνεργασία με τα αραβικά κόμματα - Θα αλλάξει γραμμή η αντιπολίτευση;

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Εστιατόρια στην Σαρδηνία απαγορεύουν τα κινητά στο τραπέζι - Τι είναι το «πακέτο επανασύνδεσης»

10:18Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Οικονομία και ελληνοτουρκικά κρίνουν τις εκλογές: Ο σχεδιασμός του Μαξίμου για κάλπες πριν ή μετά το Πάσχα

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ένταση στα σύνορα Πακιστάν - Αφγανιστάν: Ένας νεκρός σε επίθεση των Ταλιμπάν  

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Πρεσβεία Ισραήλ για 28η Οκτωβρίου: «Πρωτοβουλία για το ΟΧΙ - Τιμούμε το θάρρος των Ελλήνων»

10:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Οριστικό: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις σήμερα στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

10:00WHAT THE FACT

Ο Άποφις θα περάσει 31.900 χλμ. από τη Γη τον Απρίλιο του 2029: Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης;

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Βοήθησε την οικογένειά του να δολοφονήσει την έγκυο γυναίκα του - Πίστευαν ότι ήταν δαιμονισμένη

09:41ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για 28η Οκτωβρίου: Το «ΟΧΙ» απέναντι σε κάθε επιβουλή κατά της εθνικής κυριαρχίας

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Μαζί με την NVIDIA ετοιμάζουν αυτοματοποιημένη οδήγηση από πόρτα σε πόρτα

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Παραμένει το μεγάλο προβάδισμα Νετανιάχου – 56 έδρες στο 66,2% της ενσωμάτωσης

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Μετωπική σύγκρουση βαν με ΙΧ στον ΒΟΑΚ - Τραυματίστηκαν πέντε άτομα

09:36ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Πώς κινούνται τα Μέσα Μεταφορά

09:30WHAT THE FACT

Νομίζατε ότι τα φίδια είναι αργά; Αυτό το είδος διανύει 4 μέτρα/δευτερόλεπτο

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Νεκρός ο ανήλικος δράστης

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για ισραηλινές εκλογές: Η υποστήριξή μου βοήθησε πολύ τον Νετανιάχου 

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

10:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Οριστικό: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις σήμερα στην Αττική λόγω κακοκαιρίας

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Παραμένει το μεγάλο προβάδισμα Νετανιάχου – 56 έδρες στο 66,2% της ενσωμάτωσης

06:28ΠΑΙΔΕΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πού δεν θα γίνουν παρελάσεις λόγω κακοκαιρίας – Αναλυτικά οι περιοχές

08:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με διάσημο star: Απειλεί να αυτοκτονήσει αν καταδικαστεί για «σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες»

19:32WHAT THE FACT

Νόμιζε ότι ο έντονος βήχας ήταν από κορωνοϊό – Η σοκαριστική διάγνωση στα 34 της

10:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

08:00ΑΠΟΨΕΙΣ

Πρέπει επιτέλους να μάθουμε πως τα προηγμένα οπλικά συστήματα δεν είναι μόνο για παρελάσεις

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στο Βελιγράδι - Νεκρός ο ανήλικος δράστης

20:33ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Το μαύρο τεφτέρι εσόδων – εξόδων της Ρόδου, o αρχηγός mr. Χωριάτικο, ο συντονιστής Ρίζος Ρίζος και ο 43χρονος Σάκης της Greek Mafia

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ανατροπή δείχνουν τα αποτελέσματα στο 41,9% της ενσωμάτωσης – Μπροστά το μπλοκ του Νετανιάχου με 57 έδρες

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Βοήθησε την οικογένειά του να δολοφονήσει την έγκυο γυναίκα του - Πίστευαν ότι ήταν δαιμονισμένη

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε καθόμαστε ξανά μετά την 28η Οκτωβρίου

16:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Mr Χωριάτικο» και χορηγός χριστουγεννιάτικης γιορτής συνδικαλιστών της ΕΛ.ΑΣ. - Το προφίλ των «αχυρανθρώπων» και ο απότακτος αστυνομικός

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο στόχαστρο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς στελέχη της ΕΛΑΣ – Οι δύο ταυτόχρονες αντιπαραθέσεις

08:31ΚΟΣΜΟΣ

Viral 3χρονος «αστέρας» ποδοσφαίρου - Ο πιτσιρικάς που «έφυγε» συνοδεία αστυνομικών

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές Ισραήλ: Ανατροπή στο επικαιροποιημένο exit poll του Channel 14 – Στις 62 έδρες το μπλοκ Νετανιάχου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ