28η Οκτωβρίου: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Πώς κινούνται τα Μέσα Μεταφορά

Snapshot Στην Αθήνα, η κυκλοφορία διακόπτεται από τις 06:00 στις οδούς Μητροπόλεως, Βασιλίσσης Αμαλίας, Πανεπιστημίου και Συγγρού κατά τη διάρκεια της Δοξολογίας και της μαθητικής παρέλασης.

Ο σταθμός μετρό Σύνταγμα κλείνει προσωρινά από τις 08:00 και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση μέχρι το τέλος της παρέλασης.

Το τραμ τροποποιεί τα δρομολόγιά του με τερματικούς σταθμούς στις στάσεις «Φιξ» και «ΣΕΦ» στις γραμμές 6 και 7 αντίστοιχα, μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Στη Θεσσαλονίκη, απαγορεύεται η στάση, η στάθμευση και η κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους από νωρίς το πρωί έως το τέλος της παρέλασης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη αφορούν κυρίως τη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, την οδό 30ης Οκτωβρίου, την Παύλου Μελά και άλλους κεντρικούς δρόμους έως τις 15:00 της ημέρας. Snapshot powered by AI

Σε ισχύ έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί τα μέτρα της Τροχαίας για τη διεξαγωγή της επίσημης Δοξολογίας στη Μητρόπολη και λίγο πριν την πραγματοποίηση της μαθητικής παρέλασης στο Σύνταγμα.

Ειδικότερα, από τις 06:00 έως την ολοκλήρωση της Δοξολογίας θα διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις κάθετες οδούς της έως την πρώτη παράλληλη.

Από τις 09:00 έως το πέρας της μαθητικής παρέλασης θα ισχύσουν διακοπές της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους και συγκεκριμένα:

Σε όλο το μήκος της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, όπως και στις κάθετες οδούς έως και την πρώτη παράλληλη.

Σε όλο το μήκος της Πανεπιστημίου, στις κάθετες οδούς και στην πρώτη παράλληλη.

Στη λεωφόρο Συγγρού από την Αθανασίου Διάκου έως τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Κλείνει ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

Προσωρινά κλείνει ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα από τις 8 το πρωί με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να διεξαχθεί ομαλά η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας. Οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Ο σταθμός πρόκειται να ανοίξει και πάλι με το πέρας της μαθητικής παρέλασης.

Αλλαγές και στα δρομολόγια του τραμ

Αλλαγές εφαρμόζονται και στη λειτουργία του τραμ και ειδικότερα στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», όπου προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «Φιξ» από τις 8 το πρωί με τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται στο τμήμα Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη.Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος» προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί. Τα δρομολόγια θα εκτελούνται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας.Οι αλλαγές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Αυστηρές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από τις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης και έως το τέλος της παρέλασης, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11:00, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε όλο το μήκος που αφορά τις εκδηλώσεις.

Στην οδό Γρηγορίου Παπανδρέου, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών.

Σε όλο το μήκος της οδού 30ης Οκτωβρίου.

Στην οδό Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την οδό Τσιμισκή.

Στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη λεωφόρο Στρατού.

Στην οδό Αγίας Τριάδος, στο τμήμα από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Βασιλέως Γεωργίου, όπου η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ισχύει έως τις 15:00 της Τετάρτης.Παράλληλα, από τις 5 το πρωί και μέχρι την ολοκλήρωση της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γ. Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ. Κυδωνιών και καθ’ όλο το μήκος της 30ης Οκτωβρίου.

Αντίστοιχα, από τις 7 το πρωί σταδιακά και την ολοκλήρωση της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

Μ. Μπότσαρη – Καραϊσκάκη – Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π. Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στρατηγού Κακαβού.

Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ. Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ. Κακαβού.

Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ. Νίκης.