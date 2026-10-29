Λήξη συναγερμού στον Ασπρόπυργο: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τη διαρροή προπανίου

Η διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο στον Ασπρόπυργο κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και προκάλεσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Γιάννης Φιλιππάκος

Λήξη συναγερμού στον Ασπρόπυργο: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τη διαρροή προπανίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στον Ασπρόπυργο σημειώθηκε διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης φορτηγών.
  • Στο σημείο επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ πραγματοποιήθηκαν προληπτικές ρίψεις νερού για ψύξη.
  • Το προπάνιο μεταφέρθηκε σε άλλο βυτιοφόρο και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
  • Η Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινές εκτροπές κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες οδούς και αργότερα αποκατέστησε την κυκλοφορία.
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο όχημα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης φορτηγών στον Ασπρόπυργο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:15. Στο σημείο έσπευσαν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ κινητοποιήθηκαν και οι αρμόδιοι φορείς.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν προληπτικά ρίψεις νερού για την ψύξη του σημείου της διαρροής, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η μεταφορά του προπανίου σε άλλο βυτιοφόρο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η διαδικασία ολοκληρώθηκε, ενώ στη συνέχεια η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή αποκαταστάθηκε.

Λόγω του περιστατικού, η Αστυνομία είχε προχωρήσει προσωρινά σε εκτροπές της κυκλοφορίας στην Ελευθερίου Βενιζέλου, από το ύψος των οδών Δοϊράνης και Μεγαρίδος, καθώς και στην Ι. Μυλωνά, από το ύψος των οδών Έλλης Λαμπέτη και Αγίου Γεωργίου.

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