Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους

Χειροπέδες σε μια 54χρονη ημεδαπή για παραβίαση της Νομοθεσίας που αφορά στην ευζωία των ζώων, πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας διαπιστώθηκε ότι η ίδια διατηρούσε 39 ζώα συντροφιάς (37 γάτες και δύο σκύλους) σε μονοκατοικία στην περιοχή της Πυλαίας, χωρίς να τηρεί τους κανόνες ευζωίας.

Σημειώνεται ότι η 54χρονη δεν επέτρεψε την είσοδο των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών στην οικία της, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Τέλος, σε βάρος της θα βεβαιωθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.