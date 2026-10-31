Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους

Σημειώνεται ότι η 54χρονη δεν επέτρεψε την είσοδο των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών στην οικία της

Newsroom

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους
ΕΛΛΑΔΑ
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Χειροπέδες σε μια 54χρονη ημεδαπή για παραβίαση της Νομοθεσίας που αφορά στην ευζωία των ζώων, πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας διαπιστώθηκε ότι η ίδια διατηρούσε 39 ζώα συντροφιάς (37 γάτες και δύο σκύλους) σε μονοκατοικία στην περιοχή της Πυλαίας, χωρίς να τηρεί τους κανόνες ευζωίας.

Σημειώνεται ότι η 54χρονη δεν επέτρεψε την είσοδο των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών στην οικία της, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Τέλος, σε βάρος της θα βεβαιωθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

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