Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που είχε στο σπίτι της 37 γάτες και δύο σκύλους
Σημειώνεται ότι η 54χρονη δεν επέτρεψε την είσοδο των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών στην οικία της
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Χειροπέδες σε μια 54χρονη ημεδαπή για παραβίαση της Νομοθεσίας που αφορά στην ευζωία των ζώων, πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας διαπιστώθηκε ότι η ίδια διατηρούσε 39 ζώα συντροφιάς (37 γάτες και δύο σκύλους) σε μονοκατοικία στην περιοχή της Πυλαίας, χωρίς να τηρεί τους κανόνες ευζωίας.
Σημειώνεται ότι η 54χρονη δεν επέτρεψε την είσοδο των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών στην οικία της, όπως αναφέρει το thestival.gr.
Τέλος, σε βάρος της θα βεβαιωθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.
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