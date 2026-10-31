Πύργος: Το δώρο ζωής που περίμενε 13 χρόνια – Η συγκινητική ιστορία ενός 58χρονου

Snapshot Ένας 58χρονος από τον Πύργο υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού μετά από 13 χρόνια αναμονής και αιμοκάθαρσης.

Η εύρεση του κατάλληλου μοσχεύματος τον Σεπτέμβριο προκάλεσε μεγάλη ανακούφιση και βελτίωση στην ποιότητα ζωής του.

Παρά τη βελτίωση, απαιτείται χρόνος για τη σταθεροποίηση της λειτουργίας του μοσχεύματος και την πλήρη προσαρμογή.

Εκφράζει ευγνωμοσύνη προς τον άγνωστο δωρητή οργάνων που του έδωσε νέα ζωή, χωρίς να γνωρίζει την ταυτότητά του.

Καλεί το κοινό να γίνει δωρητής οργάνων, επισημαίνοντας ότι η ανάγκη αφορά διάφορα ζωτικά όργανα πέρα από το νεφρό. Snapshot powered by AI

Μια νέα σελίδα στη ζωή του γυρίζει ένας 58χρονος από τον Πύργο, ο οποίος έπειτα από δεκατρία χρόνια αναμονής και ταλαιπωρίας, κατάφερε να υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Α.Π., που μίλησε στην εφ. «Πατρίς» υπό τον όρο της ανωνυμίας, με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, περιέγραψε τα συναισθήματα που βίωσε κατά τη διάρκεια της μακράς αναμονής, την ανακούφιση που ένιωσε όταν ενημερώθηκε ότι βρέθηκε συμβατό μόσχευμα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή που έχει ήδη αρχίσει να διαπιστώνει στην καθημερινότητά του.

Για δεκατρία ολόκληρα χρόνια η αιμοκάθαρση είχε ενταχθεί στην καθημερινή του ρουτίνα. Παρά το γεγονός ότι είχε συνηθίσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, η προσμονή για την εύρεση ενός κατάλληλου μοσχεύματος παρέμενε διαρκής, μαζί με την αγωνία και αβεβαιότητα για το πότε θα έφτανε η στιγμή που θα μπορούσε να αφήσει πίσω του τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Όπως εξήγησε, η αναμονή δεν ήταν εύκολη, καθώς επρόκειτο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο συνυπήρχαν δύο διαφορετικά συναισθήματα.

«Υπάρχει αγωνία κατά τη διάρκεια της αναμονής, γιατί μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τη μία πλευρά, η αιμοκάθαρση που έκανα τόσα χρόνια είχε γίνει μια συνήθεια, αλλά από την άλλη υπήρχε η αγωνία για το πότε θα έρθει το μόσχευμα. Πιστεύω ότι άργησε να βρεθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η στιγμή που ενημερώθηκε ότι βρέθηκε το κατάλληλο μόσχευμα αποτέλεσε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του. Η ανακούφιση ήταν μεγάλη, καθώς μια προσδοκία πολλών ετών άρχισε επιτέλους να γίνεται πραγματικότητα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο υποβλήθηκε στη μεταμόσχευση και πλέον, έναν μήνα μετά, βλέπει σταδιακά την καθημερινότητά του να αλλάζει και να αποκτά ξανά μια διαφορετική προοπτική.

«Όλα αυτά τα χρόνια περίμενα για το μόσχευμα. Όταν ειδοποιήθηκα ότι βρέθηκε το κατάλληλο μόσχευμα, ένιωσα μεγάλη ανακούφιση. Αλλάζει η ζωή σιγά σιγά. Επανέρχεται σταδιακά όπως ήταν πριν νοσήσω. Βλέπω μεγάλη διαφορά με το μόσχευμα. Η ζωή μου ξεκίνησε από την αρχή», σημειώνει, περιγράφοντας τη νέα πραγματικότητα που βιώνει μετά την επέμβαση.

Ο ίδιος γνωρίζει ότι απαιτείται ακόμη χρόνος μέχρι να σταθεροποιηθεί πλήρως η λειτουργία του μοσχεύματος και να ολοκληρωθεί η περίοδος προσαρμογής. Ωστόσο, η μέχρι τώρα πορεία του είναι θετική, γεγονός που του δίνει αισιοδοξία για τη συνέχεια. «Πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος μέχρι να σταθεροποιηθεί το μόσχευμα, αλλά πηγαίνω κάθε μέρα και καλύτερα», τονίζει.

διαίτερη θέση στη σκέψη του έχει ο άγνωστος άνθρωπος που, μέσα από τη δωρεά των οργάνων του, του έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσει ξανά τη ζωή του. Δεν γνωρίζει την προέλευση του μοσχεύματος ούτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέστη δυνατή η μεταμόσχευση. Αυτό, ωστόσο, δεν μειώνει στο ελάχιστο την ευγνωμοσύνη του. Αντίθετα, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τον δότη και την οικογένειά του, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα μιας πράξης που άλλαξε τη δική του ζωή.

«Δεν ξέρω από πού προήλθε. Όμως, όποιος και να είναι, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αυτή η πράξη μου ξαναέδωσε πίσω τη ζωή μου. Νιώθω ότι έκανε κάτι πολύ καλό και ελπίζω να ακολουθούν και άλλοι αυτό το παράδειγμα», αναφέρει με συγκίνηση.

Με αφορμή, λοιπόν, την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, ο 58χρονος απευθύνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους, υπογραμμίζοντας ότι η δωρεά οργάνων αποτελεί μια πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς ζωής. Όπως επεσήμανε, οι ανάγκες δεν περιορίζονται μόνο στα νεφρά, καθώς υπάρχουν ασθενείς που περιμένουν μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος και άλλων ζωτικών οργάνων.

«Όσοι μπορούν και θέλουν, καλό θα ήταν να γίνουν δωρητές οργάνων, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο το νεφρό. Υπάρχει και η καρδιά, το ήπαρ και άλλα όργανα. Πρέπει να κάνουν αυτή την κίνηση, γιατί μπορεί ο οποιοσδήποτε να βρεθεί σε αυτή την ανάγκη και να χρειαστεί κάποιο όργανο. Όπως και εγώ», κατέληξε.