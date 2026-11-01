Σοβαρό τροχαίο στην Αττική Οδό: Απεγκλωβίστηκε 49χρονος οδηγός χωρίς τις αισθήσεις του

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στην Αττική Οδό, όταν ένας 49χρονος οδηγός τραυματίστηκε βαριά μετά από σφοδρή πρόσκρουση στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει για τον απεγκλωβισμό του.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 03:30, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο, στο ύψος της Παιανίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 49χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το αυτοκίνητο εκτράπηκε από την πορεία του και προσέκρουσε με μεγάλη δύναμη στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και στο διαχωριστικό διάζωμα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε σοβαρές ζημιές, καθιστώντας αναγκαία την άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος όμως είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τα αίτια του ατυχήματος, ενώ ο 49χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Το περιστατικό αναδεικνύει για μία ακόμη φορά τη σημασία της οδικής ασφάλειας στην Αττική Οδό, όπου τα ατυχήματα με σοβαρές συνέπειες δεν είναι σπάνια.