Τρόμος στη Λάρισα: Ένοπλη ληστεία με πυροβολισμούς και δύο ομήρους σε επιχείρηση

Snapshot Τέσσερις ένοπλοι προσπάθησαν να ληστέψουν ΑΤΜ σε επιχείρηση στη Λάρισα, πυροβολώντας και κρατώντας δύο φύλακες ομήρους.

Το ΑΤΜ εξυπηρετούσε μόνο καταθέσεις, γεγονός που ακύρωσε τα σχέδια των δραστών να αφαιρέσουν χρήματα.

Η έγκαιρη ειδοποίηση της Αστυνομίας και η παρουσία του προσωπικού ασφαλείας ανέτρεψαν την απόπειρα ληστείας.

Οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο που βρέθηκε καμένο στο Δαμάσι, ενώ οι πινακίδες κυκλοφορίας ήταν πλαστές.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων υπόπτων. Snapshot powered by AI

Σκηνές βγαλμένες από αστυνομικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) στη Λάρισα, όταν τέσσερις ένοπλοι δράστες επιχείρησαν να ληστέψουν ΑΤΜ που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις μεγάλης και γνωστής επιχείρησης, στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα.

Η απόπειρα ληστείας συνοδεύτηκε από πυροβολισμούς εναντίον εργαζομένου ιδιωτικής ασφάλειας και την ομηρία δύο ακόμη φυλάκων, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, όταν ένας από τους φύλακες της εταιρείας ειδοποίησε την Αστυνομία για την παρουσία ενόπλων στις εγκαταστάσεις.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι οι δράστες άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του την ώρα που βρισκόταν μέσα στο όχημά του, ενώ δύο συνάδελφοί του φέρονται να κρατούνταν όμηροι στο εσωτερικό του κτηρίου.

Όπως προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες, οι τέσσερις ένοπλοι είχαν βάλει στο στόχαστρο μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) που λειτουργούσε εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Οι δράστες φέρονται να είχαν σχεδιάσει την αφαίρεση του μηχανήματος, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν ότι το συγκεκριμένο ΑΤΜ εξυπηρετούσε αποκλειστικά καταθέσεις χρημάτων.

Η παρουσία του προσωπικού ασφαλείας και η ειδοποίηση της Αστυνομίας ανέτρεψαν τα σχέδιά τους, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν την προσπάθεια χωρίς να καταφέρουν να αφαιρέσουν χρήματα ή άλλα αντικείμενα.

Η κατάσταση, πάντως, είχε ήδη πάρει ιδιαίτερα επικίνδυνη τροπή, καθώς οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν τον οπλισμό τους και να κράτησαν δύο φύλακες υπό την απειλή όπλων.

Η καταδίωξη και το αυτοκίνητο που βρέθηκε καμένο στο Δαμάσι

Μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, η ΕΛ.ΑΣ. κινητοποίησε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έσπευσαν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Οι τέσσερις ένοπλοι, αντιλαμβανόμενοι ότι η Αστυνομία είχε ειδοποιηθεί, εγκατέλειψαν το σημείο με ΙΧ αυτοκίνητο, αφήνοντας πίσω τους δύο εργαζομένους που φέρονται να κρατούσαν ομήρους.

Ακολούθησε αστυνομική καταδίωξη, ενώ λίγο αργότερα το όχημα διαφυγής εντοπίστηκε στην περιοχή του Δαμασίου.

Πρόκειται για ένα Peugeot 3008, στο οποίο οι δράστες φέρονται να έβαλαν φωτιά, επιχειρώντας να εξαφανίσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι πινακίδες κυκλοφορίας ήταν πλαστές και αντιστοιχούσαν σε διαφορετικό αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τεσσάρων δραστών.