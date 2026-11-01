Κλήρωση Τζόκερ 1/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 1 Νοεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 11, 20, 27, 34, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:27 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη 54χρονος στη Μεταμόρφωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας
21:10 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ - Αστέρας AKTOR 2-1: O Μύθου λύτρωσε τους Θεσσαλονικείς
21:01 ∙ ΚΟΣΜΟΣ