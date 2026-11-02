Ρόδος: 4 άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από ΙΧ σε διάβαση που είχε πλημμυρίσει 

Snapshot Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, απεγκλωβίστηκαν από ΙΧ που είχε παγιδευτεί σε πλημμυρισμένη διάβαση στη Ρόδο.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε περίπου στις 14:30 και κινητοποίησε 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα για την επιχείρηση διάσωσης.

Το αυτοκίνητο είχε καλυφθεί σχεδόν μέχρι τα τζάμια από τα ορμητικά νερά.

Οι πυροσβέστες σταθεροποίησαν το όχημα και απεγκλώβισαν με ασφάλεια τους επιβάτες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο μετά τον απεγκλωβισμό τους. Snapshot powered by AI

Επιχείρηση διάσωσης 4 ανθρώπων, ανάμεσά τους και ένα παιδί, πραγματοποίησε η πυροσβεστική, καθώς το αυτοκίνητό τους είχε εγκλωβιστεί σε Ιρλανδική διάβαση στο Πολύστρατο της Λίνδου στη Ρόδο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30. Τα 4 άτομα, ένας άνδρας ημεδαπός και τρεις αλλοδαποί (μία γυναίκα ένας άνδρας και ένα ανήλικο παιδί), εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο από τα ορμητικά νερά. Το ύψος του νερού κάλυπτε σχεδόν τα τζάμια του αυτοκινήτου.

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 20 Πυροσβέστες με 7 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου και από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λίνδου.

Οι Πυροσβέστες αφού προσέγγισαν το όχημα, με συντονισμένες ενέργειες το σταθεροποίησαν και στη συνέχεια, απεγκλώβισαν τα τέσσερα άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια τα μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.