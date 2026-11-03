Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (3/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|3/11/2026 7:30:00 πμ
|3/11/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΥΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΦΩΡΙΕΛ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΡΟΝΟΣ από: 07:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΑΥΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ από: 07:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΓΚΡΑΝ απο κάθετο: ΑΥΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ από: 07:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΩΡΙΕΛ απο κάθετο: ΑΥΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ από: 07:30 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΟΣΟΒΟΥ απο κάθετο: ΦΩΡΙΕΛ έως κάθετο: ΛΕΓΚΡΑΝ από: 07:30 πμ έως: 12:30 μμ
|1179
|Λειτουργία
|3/11/2026 8:00:00 πμ
|3/11/2026 10:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΡΚΑΔΙΑΣ 23 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1469
|Κατασκευές
|3/11/2026 8:00:00 πμ
|3/11/2026 10:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΚΡΟΥΣΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΗΣΙΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΕΡΙΟΥ απο κάθετο: ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Ζυγά οδός:ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 4 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1201
|Λειτουργία
|3/11/2026 8:00:00 πμ
|3/11/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΔΕΒΟΛΗ απο κάθετο: ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ έως κάθετο: ΟΛΥΤΣΙΚΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ απο κάθετο: ΔΕΒΟΛΗ έως κάθετο: ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ απο κάθετο: ΛΕΒΕΔΟΥ έως κάθετο: ΦΩΚΑΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|1202
|Λειτουργία
|3/11/2026 8:00:00 πμ
|3/11/2026 12:00:00 μμ
|ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΡ.ΑΛΑΜΑΝΑΣ, ΑΛΑΜΑΝΑΣ, ΚΟΥΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
|719
|Κατασκευές
|3/11/2026 8:00:00 πμ
|3/11/2026 12:00:00 μμ
|ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ, Χ.ΛΑΔΑ, ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΣΤΡ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΒΕΪΚΟΥ ΑΠΟ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
|725
|Κατασκευές
|3/11/2026 8:00:00 πμ
|3/11/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΔ. ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΑΔ. ΚΟΡΑΗ 35 έως κάθετο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ απο κάθετο: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ έως κάθετο: ΑΔ. ΚΟΡΑΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΔ. ΚΟΡΑΗ 32 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΔ. ΚΟΡΑΗ 39 43 55 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|1472
|Κατασκευές
|3/11/2026 8:00:00 πμ
|3/11/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΚΑΜΕΛΙΑΣ - ΚΗΠΩΝ - ΑΘΗΝΑΣ - ΝΟΥΦΑΡΩΝ - ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ - ΑΚΑΚΙΑΣ
|317
|Κατασκευές
|3/11/2026 8:00:00 πμ
|3/11/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΚΥΠΡΟΥ - ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ - ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
|318
|Κατασκευές
|3/11/2026 8:00:00 πμ
|3/11/2026 1:00:00 μμ
|ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
|ΣΠΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΡΕΣ - Λ ΣΠΑΤΩΝ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
|1758
|Λειτουργία
|3/11/2026 8:00:00 πμ
|3/11/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - Λ ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - ΑΓ ΠΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|564
|Λειτουργία
|3/11/2026 8:00:00 πμ
|3/11/2026 4:00:00 μμ
|ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
|ΤΣΙΡΚΑ - ΚΑΒΑΔΙΑ - ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΣ - ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ - ΙΚΑΡΟΥ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ - ΘΗΒΩΝ - ΕΛΑΙΩΝ - ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ - ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ - ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ - Ι.ΡΙΤΣΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ - ΚΡΩΠΙΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΘΡΑΚΗΣ - ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ - ΣΕΦΕΡΗ
|489
|Κατασκευές
|3/11/2026 8:00:00 πμ
|3/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΚΟΥΤΡΗ, ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΝΣΕΝ ΚΑΙ ΤΣΙΛΛΕΡ.
|720
|Κατασκευές
|3/11/2026 8:00:00 πμ
|3/11/2026 5:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΣΕΛΗΝΙΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 05:00 μμ
|Συντήρηση
|3/11/2026 11:30:00 πμ
|3/11/2026 4:30:00 μμ
|ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤ. ΣΑΡΑΦΗ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: ΣΑΡΑΦΗ 36 από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ
|1345
|Κατασκευές
|3/11/2026 11:30:00 πμ
|3/11/2026 4:30:00 μμ
|ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΚΛΑΔΩΝ απο κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΓΡΑΜΜΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 27 από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΑΣ απο κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ απο κάθετο: ΒΥΡΩΝΣΟ έως κάθετο: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΑΣ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ 3 από: 12:00 μμ έως: 04:30 μμ
|1345
|Κατασκευές
|3/11/2026 12:00:00 μμ
|3/11/2026 6:00:00 μμ
|ΦΥΛΗΣ
|ΟΛΥΜΠΟΥ - ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Λ.ΦΥΛΗΣ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΚΙΟΥΡΚΑΚΙΩΤΗ - ΜΗΤΡΟΥ ΛΕΚΑ - ΠΑΓΚ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - ΠΡΕΣΠΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ - ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ - ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
|490
|Κατασκευές
|3/11/2026 12:30:00 μμ
|3/11/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΘΑΣΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 12:30 μμ έως: 04:00 μμ
|1203
|Λειτουργία
|3/11/2026 1:00:00 μμ
|3/11/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΕΡΑΤΕΑ - ΚΑΛΟΠΗΓΑΔΟ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ - ΓΑΛΗΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
|565
|Λειτουργία
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