Λάρισα: Στο εδώλιο 57χρονος για παιδική πορνογραφία

Snapshot 57χρονος από τον Βόλο παραπέμπεται σε δίκη για κατοχή παιδικής πορνογραφίας.

Η σύλληψή του έγινε μετά από καταγγελία εταιρείας διαδικτυακών υπηρεσιών που ενημέρωσε διεθνή οργανισμό και μέσω Interpol τις ελληνικές Αρχές.

Στο κινητό του βρέθηκαν βίντεο και φωτογραφίες που περιλάμβαναν ανήλικα κορίτσια. Snapshot powered by AI

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας παραπέμπεται 57χρονος από τον Βόλο, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να εντοπίστηκε όταν εταιρεία διαδικτυακών υπηρεσιών έκανε αναφορά σε διεθνή Οργανισμό κατά της εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών ότι ένας χρήστης μεταφόρτωσε αρχεία με παιδική πορνογραφία.

Ο Οργανισμός ενημέρωσε, μέσω της Interpol, τις ελληνικές Αρχές και έτσι ταυτοποιήθηκε η διεύθυνση του άνδρα.

Ο 57χρονος συνελήφθη μετά από έρευνα στο σπίτι του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδος.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο «Ελευθερία», στο κινητό του άνδρα βρέθηκε πληθώρα αρχείων πορνογραφικού περιεχομένου, βίντεο και φωτογραφιών, τα οποία περιελάμβαναν ανήλικα κορίτσια – ορισμένα εκ των οποίων δεν είχαν συμπληρώσει καν το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Ο 57χρονος πρωτόδικα κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας, που του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών - με αναστέλλουσα δύναμη.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος ενώπιον του ΜΟΔ Λάρισας δήλωσε μετανιωμένος και αρνήθηκε τις κατηγορίες, αποδίδοντας σε «περιέργεια» το άνοιγμα των φωτογραφιών.

Σε άλλο σημείο, μάλιστα, ισχυρίστηκε πως μόλις συνειδητοποίησε πως επρόκειτο για παιδική πορνογραφία, διέγραψε αμέσως τις φωτογραφίες, αλλά τα αρχεία είχαν αποθηκευτεί.

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