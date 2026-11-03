Αττική: Συνελήφθη 52χρονος υπάλληλος του δήμου Αθηναίων για πορνογραφία ανηλίκων

Snapshot Συνελήφθη 52χρονος υπάλληλος του δήμου Αθηναίων στην Αττική για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων.

Στην οικία του βρέθηκαν πάνω από 3.900 αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου, με ανήλικους ακόμα και 12 ετών.

Κατασχέθηκαν ψηφιακά στοιχεία και το χρηματικό ποσό των 3.555 ευρώ.

Η σύλληψη προέκυψε μετά από ενδελεχή προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή την Τετάρτη στις 11:00. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη σε περιοχή της Αττικής υπάλληλος του δήμου Αθηναίων για πορνογραφία ανηλίκων.

Σε έρευνα στο σπίτι του, εντοπίστηκαν σε ψηφιακό φάκελο «πάνω από 3.900 αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου, μερικά εκ των οποίων απεικόνιζαν ανήλικους ακόμα και 12 ετών», σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Αύριο, Τετάρτη, στις 11:00, θα οδηγηθεί στο ανακριτή.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 30-10-2026 σε περιοχή της Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., 52χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας, η οποία αφορούσε τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και αξιοπρέπειας και συγκεκριμένα της πορνογραφίας ανηλίκων από ημεδαπό, διαπιστώθηκε ότι ο 52χρονος διατηρούσε πλήθος αρχείων με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, με επακόλουθο τον εντοπισμό και την σύλληψή του.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών πειστηρίων και το χρηματικό ποσό των -3.555- ευρώ.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης του αποτελεί το γεγονός ότι εντοπίστηκε ψηφιακός φάκελος που περιείχε πάνω από -3.900- αρχεία πορνογραφικού περιεχομένου, μερικά εκ των οποίων απεικόνιζαν ανήλικους ακόμα και 12 ετών.

Ο 52χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

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