Συγγραφέας παιδικών βιβλίων καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλάκισης για κατοχή παιδικής πορνογραφίας

Ο Κρεγκ Σίλβεϊ, ο οποίος είναι πατέρας τριών παιδιών, είναι γνωστός για το βραβευμένο μυθιστόρημα του «Jasper Jones», αλλά και για το παιδικό βιβλίο «Runt»

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Συγγραφέας παιδικών βιβλίων καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλάκισης για κατοχή παιδικής πορνογραφίας

Ο Κρεγκ Σίλβεϊ

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο βραβευμένος Αυστραλός συγγραφέας παιδικών βιβλίων Κρεγκ Σίλβεϊ καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλάκισης για κατοχή και διανομή παιδικής πορνογραφίας.
  • Ο 44χρονος συνελήφθη μετά από έφοδο στο σπίτι του όπου βρέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές με παράνομο υλικό και συνομιλίες που έδειχναν σεξουαλικό ενδιαφέρον για παιδιά.
  • Η δικαστής χαρακτήρισε τις πράξεις του Σίλβεϊ «αποκρουστικές» και τόνισε το σοβαρό ψυχικό τραύμα που προκαλούν στα θύματα.
  • Η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι ο Σίλβεϊ δεν είχε σεξουαλικό ενδιαφέρον για παιδιά αλλά χρησιμοποιούσε το υλικό ως μορφή συναισθηματικού αυτοτραυματισμού.
  • Η υπόθεση προκάλεσε σοβαρές συνέπειες στην προσωπική ζωή του κατηγορούμενου, με τη μετακόμιση της πρώην συντρόφου και των παιδιών του σε άλλη πολιτεία.
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Ο βραβευμένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων Κρεγκ Σίλβεϊ από την Αυστραλία, καταδικάστηκε σε επτά μήνες φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για κατοχή και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Ο 44χρονος συνελήφθη τον Ιανουάριο έπειτα από έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι του στη Δυτική Αυστραλία, κατά την οποία κατασχέθηκαν διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές. Τον Μάιο, ο 44χρονος ομολόγησε την ενοχή του, ενώ τον Οκτώβριο τέθηκε υπό κράτηση εν αναμονή της έκδοσης της ποινής του.

Ο Σίλβεϊ, ο οποίος είναι πατέρας τριών παιδιών, είναι γνωστός για το βραβευμένο μυθιστόρημα του «Jasper Jones», αλλά και για το παιδικό βιβλίο «Runt», τα οποία αργότερα μεταφέρθηκαν στον κινηματογράφο.

Κατά την έκδοση της ποινής, η δικαστής Χέιλι Κόρμαν χαρακτήρισε τις πράξεις του Σίλβεϊ «αποκρουστικές» και «ταπεινωτικές».

«Έχεις καταστρέψει και προδώσει την εμπιστοσύνη χιλιάδων ανθρώπων, και έχεις απογοητεύσει ολόκληρες κοινότητες», δήλωσε η Κόρμαν απευθυνόμενη στον 44χρονο, όπως μετέδωσε η τοπική εφημερίδα WA Today.

«Είμαι ένας εξαιρετικά ανοιχτόμυαλος άνθρωπος που έχει εμμονή με τα ταμπού»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Σίλβεϊ συνομιλούσε με χρήστες στο διαδίκτυο, ανταλλάσσοντας υλικό παιδικής πορνογραφίας, όταν οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του.

Στις συνομιλίες αυτές, ο 44χρονος περιέγραφε τον εαυτό του ως «έναν εξαιρετικά ανοιχτόμυαλο άνθρωπο που έχει εμμονή με τα ταμπού».

Παράλληλα, οι αρχές βρήκαν άλλες συνομιλίες του Σίλβεϊ με έναν άλλον χρήστη, όπου έδειξε σεξουαλικό ενδιαφέρον για παιδιά ηλικίας μόλις πέντε ετών, ενώ στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές που περιείχαν εικόνες και βίντεο άλλων ενηλίκων να κακοποιούν παιδιά.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο 44χρονος συνέβαλε στον «κύκλο κακοποίησης» που πλήττει τα παιδιά στο υλικό που κατείχε και απαίτησαν μια πιο αυστηρή ποινή.

Ωστόσο, η συνήγορος υπεράσπισης του συγγραφέα, Έλοϊζ Μπάρκερ, ανέφερε ότι δεν είχε «σεξουαλικό ενδιαφέρον για παιδιά» και ότι αναζητούσε «αυτό το διεφθαρμένο υλικό ως μια μορφή συναισθηματικού αυτοτραυματισμού». «Η συμπεριφορά του του παρείχε μια προσωρινή ανακούφιση από την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν», υποστήριξε η ίδια.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 44χρονος έχει επιδείξει ειλικρινή μεταμέλεια για τα αδικήματά του και έχει ήδη τιμωρηθεί αρκετά. «Η δημοσιότητα που έχει αποκτήσει η υπόθεση οδήγησε την πρώην σύντροφό του και τα παιδιά του να μετακομίσουν σε άλλη πολιτεία. Αυτό αποτελεί ήδη μια μορφή τιμωρίας», είπε.

Ωστόσο, η δικαστής Κόρμαν δήλωσε ότι τα αδικήματα του Σίλβεϊ ήταν εξαιρετικά σοβαρά. «Αυτά τα παιδιά, τα θύματα αυτού του είδους αδικημάτων, είναι πραγματικά και έχουν υποστεί ψυχικό τραύμα… οι συνέπειες για αυτές τις κακοποιήσεις είναι μακροχρόνιες και πολύ, πολύ τραυματικές», τόνισε.

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